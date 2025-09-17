logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ko je dao najviše koševa na jednoj utakmici u istoriji?

Ko je dao najviše koševa na jednoj utakmici u istoriji?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Ukoliko biste dobili ovo pitanje vrijedno milion maraka na nekom kvizu, teško da biste znali tačan odgovor.

Ko je dao najviše koševa na jednoj utakmici u istoriji? Izvor: X - screenshot

Naime, Ginisova knjiga rekorda priznaje samo dva imena - Vilta Čembrlena u profesionalnoj i švedskog dječaka Mata Vermalina u amaterskoj košarci.

Vilt Čembren je u pobjedi nad Njujork Niksima ubacio okruglo 100 poena za Filadelfiju Voriors (169:147) i taj podvig se smatra najboljim u istoriji u jednoj utakmici.

Izvan NBA lige, 13-godišnji Šveđanin je zabilježio nevjerovatnih 272 pogotka na regionalnom turniru u Stokholmu, gdje je pomenuti dječak ubacio sve koševe za svoj tim u trijumfu od 272:0.

Međutim, za profesionalne i elitne nivoe, Čemberlenov rekord je referentan.

Ipak, u ovom kontekstu nezaobilazni su dvojica nekadašnjih jugoslovenskih košarkaša - Dražen Petrović i Radivoj Korać, koji su bili nevjerovatni strijelci sa identičnom tragičnom sudbinom.

Košarkaški "Mocart" postigao je 112 poena (22-22 sa penala) uz 10 pogođenih trojki na utakmici prvog kola šampionata Jugoslavije u sezoni 1985/86 kada je sa Cibonom pregazio Smelt Olimpiju (158:77).

Ipak, možda i značajniji rezultat zabilježio je Korać, kojeg smatraju rekorderom FIBA takmičenja.

Popularni Žućko je u sezoni 1964/65, igrajući za OKK Beograd protiv Alvik BK-a iz Švedske u Kupu evropskih šampiona, ubacio 99 poena. Utakmica je završena rezultatom 155:57, a Korać je bio nezaustavljiv, iako je za samo jedan poen zaostao za magičnom granicom od 100 poena, koju je u NBA postigao Vilt Čembrlen. Ovaj podvig čini Koraća nesumnjivo jednim od najvećih košgetera u istoriji, posebno jer tada nije bilo trojki.

Izvor: YouTube/OKK Beograd

Sudbina je za Dražena i Koraća bila neumoljiva, obojica su poginula u saobraćajnim nesrećama. Korać je nastradao u 30. godini 2. juna 1969. godine kod Sarajeva, postavši prvi sportista u istoriji koji je sahranjen u Aleji velikana u Beogradu, dok je Petrović izgubio život 7. juna 1993. godine na autoputu u Njemačkoj, a sahranjen na zagrebačkom "Mirogoju".

I za kraj, ne smijemo nikako zaboraviti podvig Zdenka Babića!

Izvor: Youtube/screenschot

Draženov rekord naime oboren je samo pet dana poslije njegovih 112 pogodaka, a to je učinio košarkaš Zadra, koji je do vrha napunio koš kiparskog Apoela - postigao je 144 poena u revanšu Kupa Radivoja Koraća u "Jazinama" (116:192).

Zanimljivo, tadašnji tim s klupe je predvodio Vlade Đurović.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka Dražen Petrović Radivoj Korać Vilt Čemberlen

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC