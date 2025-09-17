Ko je dao najviše koševa na jednoj utakmici u istoriji?

Ukoliko biste dobili ovo pitanje vrijedno milion maraka na nekom kvizu, teško da biste znali tačan odgovor.

Naime, Ginisova knjiga rekorda priznaje samo dva imena - Vilta Čembrlena u profesionalnoj i švedskog dječaka Mata Vermalina u amaterskoj košarci.

Vilt Čembren je u pobjedi nad Njujork Niksima ubacio okruglo 100 poena za Filadelfiju Voriors (169:147) i taj podvig se smatra najboljim u istoriji u jednoj utakmici.

Izvan NBA lige, 13-godišnji Šveđanin je zabilježio nevjerovatnih 272 pogotka na regionalnom turniru u Stokholmu, gdje je pomenuti dječak ubacio sve koševe za svoj tim u trijumfu od 272:0.

Međutim, za profesionalne i elitne nivoe, Čemberlenov rekord je referentan.

Ipak, u ovom kontekstu nezaobilazni su dvojica nekadašnjih jugoslovenskih košarkaša - Dražen Petrović i Radivoj Korać, koji su bili nevjerovatni strijelci sa identičnom tragičnom sudbinom.

Košarkaški "Mocart" postigao je 112 poena (22-22 sa penala) uz 10 pogođenih trojki na utakmici prvog kola šampionata Jugoslavije u sezoni 1985/86 kada je sa Cibonom pregazio Smelt Olimpiju (158:77).

Izvješće s utakmice Cibona - Olimpija u kojoj je Dražen Petrović zabio tada rekordnih 112 poena.

Ipak, možda i značajniji rezultat zabilježio je Korać, kojeg smatraju rekorderom FIBA takmičenja.

Popularni Žućko je u sezoni 1964/65, igrajući za OKK Beograd protiv Alvik BK-a iz Švedske u Kupu evropskih šampiona, ubacio 99 poena. Utakmica je završena rezultatom 155:57, a Korać je bio nezaustavljiv, iako je za samo jedan poen zaostao za magičnom granicom od 100 poena, koju je u NBA postigao Vilt Čembrlen. Ovaj podvig čini Koraća nesumnjivo jednim od najvećih košgetera u istoriji, posebno jer tada nije bilo trojki.

Sudbina je za Dražena i Koraća bila neumoljiva, obojica su poginula u saobraćajnim nesrećama. Korać je nastradao u 30. godini 2. juna 1969. godine kod Sarajeva, postavši prvi sportista u istoriji koji je sahranjen u Aleji velikana u Beogradu, dok je Petrović izgubio život 7. juna 1993. godine na autoputu u Njemačkoj, a sahranjen na zagrebačkom "Mirogoju".

I za kraj, ne smijemo nikako zaboraviti podvig Zdenka Babića!

Draženov rekord naime oboren je samo pet dana poslije njegovih 112 pogodaka, a to je učinio košarkaš Zadra, koji je do vrha napunio koš kiparskog Apoela - postigao je 144 poena u revanšu Kupa Radivoja Koraća u "Jazinama" (116:192).

Zanimljivo, tadašnji tim s klupe je predvodio Vlade Đurović.

