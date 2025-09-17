Aron Gordon o Nikoli Jokiću: "Pitate me šta nam donosi? Evo, objasniću..."

Aron Gordon još jednom je morao svima da objasni kakog igrača ima Denver.

Nikola Jokić neočekivano rano završio je sezonu sa Denverom, a onda se nešto slično dogodilo i sa reprezentacijom Srbije. Ipak, prerana ispadanja njegovih timova, ne umanjuju značaj koji srpski centar ima na terenu. O tome je govorio i saigrač trostrukog MVP NBA lige Aron Gordon koji je otkrio kako izgleda dijeliti teren sa najboljim igračem svijeta.

Kako klub iz Kolorada nije uspio da iskoristi potencijal momka iz Sombora u sezoni za nama, sada je Denver riješio da dovede nove igrače - oni sa kojima bi Jokić mogao da ponovi uspjeh iz 2023. i ponovo osvoji šampionsku titulu. Sada su u tim stigli Jonas Valančijunas, Kim Džonson, Tim Hardavej i Brus Braun.

Iako Jokić nije ostvario željeni učinak sa Denverom u sezoni za nama, bilježio je maestralni tripl-dabl u prethodnih godinu dana. Ta činjenica ne oduševljava samo navijače u Srbiji, već i širom svijeta, ali i saigrače srpskog centra. zbog toga je Gordon morao da kaže kakav je Nikola zaista.

"On je nevjerovatan... Igrati pored jednog od najboljih igrača, ako ne i najboljeg igrača svih vremena... Ozbiljnost koju Džoker (Nikola Jokić) ima, on šutira na jednoj nozi, a svi već vide da lopta ulazi... Odlično se razumijemo jedni sa drugima na košarkaškom terenu i van njega", dodao je Gordon.

Ne bi trebalo trošiti riječi o tome koliko je Gordon napredovao otkako dijeli teren sa najboljim na svijetu. Postao je vrlo važan igrač Denvera, onaj koji pogađa važne šuteve, a često to radi uz asistencije Nikole Jokića. Gordon i Jokić dobro sarađuju, to smo imali priliku da vidimo i na terenu, a sezonu za nama Amerikanac je odigrao najbolje dosad. Ubacio je 43,6 posto šuteva.

