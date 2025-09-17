logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Aron Gordon o Nikoli Jokiću: "Pitate me šta nam donosi? Evo, objasniću..."

Aron Gordon o Nikoli Jokiću: "Pitate me šta nam donosi? Evo, objasniću..."

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Aron Gordon još jednom je morao svima da objasni kakog igrača ima Denver.

aron gordon o nikoli jokicu Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić neočekivano rano završio je sezonu sa Denverom, a onda se nešto slično dogodilo i sa reprezentacijom Srbije. Ipak, prerana ispadanja njegovih timova, ne umanjuju značaj koji srpski centar ima na terenu. O tome je govorio i saigrač trostrukog MVP NBA lige Aron Gordon koji je otkrio kako izgleda dijeliti teren sa najboljim igračem svijeta.

Kako klub iz Kolorada nije uspio da iskoristi potencijal momka iz Sombora u sezoni za nama, sada je Denver riješio da dovede nove igrače - oni sa kojima bi Jokić mogao da ponovi uspjeh iz 2023. i ponovo osvoji šampionsku titulu. Sada su u tim stigli Jonas Valančijunas, Kim Džonson, Tim Hardavej i Brus Braun.

Iako Jokić nije ostvario željeni učinak sa Denverom u sezoni za nama, bilježio je maestralni tripl-dabl u prethodnih godinu dana. Ta činjenica ne oduševljava samo navijače u Srbiji, već i širom svijeta, ali i saigrače srpskog centra. zbog toga je Gordon morao da kaže kakav je Nikola zaista.

"On je nevjerovatan... Igrati pored jednog od najboljih igrača, ako ne i najboljeg igrača svih vremena... Ozbiljnost koju Džoker (Nikola Jokić) ima, on šutira na jednoj nozi, a svi već vide da lopta ulazi... Odlično se razumijemo jedni sa drugima na košarkaškom terenu i van njega", dodao je Gordon.

Ne bi trebalo trošiti riječi o tome koliko je Gordon napredovao otkako dijeli teren sa najboljim na svijetu. Postao je vrlo važan igrač Denvera, onaj koji pogađa važne šuteve, a često to radi uz asistencije Nikole Jokića. Gordon i Jokić dobro sarađuju, to smo imali priliku da vidimo i na terenu, a sezonu za nama Amerikanac je odigrao najbolje dosad. Ubacio je 43,6 posto šuteva.

Bonus video: 

Pogledajte

00:13
Nikola Jokić zakucava na Srbija - Turska
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Aron Gordon Nikola Jokić košarka NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC