Jokić protiv cijele Amerike: Mijenja se Ol-star!

Ko ima bolje košarkaše - Amerika ili ostatak svijeta? Upravo to će pokušati da dokaže Ol-star.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Ol-star godinama već gubi na popularnosti i NBA liga zbog toga "osluškuje" šta bi trebalo da se mijenja, a poslije prošlosezonskog fijaska i formata koji se nikome nije dopao - odlučeno je da se traga dalje. Tako je sada NBA liga došla na ideju da se konačno istjera na čistac ko ima bolje košarkaše - Amerika ili ostatak svijeta?

Preciznije, novi format će donijeti "etničku podjelu" košarkaša iz NBA lige, a Šams Čaranija piše da će se ponovo igrati kao "liga", samo sa jasnom podjelom na igrače iz Amerike i van nje. Ne kao do sada na Istok ili Zapad, ili nasumični izbor kapitena.

Imali bismo tri tima od po osam igrača, gdje bi svako igrao sa svakim, a navodno bi postojala dva američka tima i jedan "svjetski". Preciznije, samo bi osam igrača bilo van SAD, a tako bi bio i sužen izbor učesnika Ol-star takmičenja i bilo bi jako zanimljivo vidjeti ko će morati da "otpadne" zbog toga.

The 2026 NBA All-Star Game format is likely to feature a round-robin tournament consisting three eight-player squads of two USA teams and one World team, sources tell ESPN. NBA and players union presented format to the Competition Committee on Wednesday and response was positive.pic.twitter.com/xuR46pVYyu — Shams Charania (@ShamsCharania)September 3, 2025



Naravno, Nikola Jokić nema šta da brine jer je godinama najbolji igrač planete i biće predvodnik "svjetskog tima", ali se isto tako srpski as ne raduje pretjerano ovim egzibicionim mečevima i više puta je rekao da bi radije odmarao u tom periodu.

Ostaje da se još potvrdi ovaj format, kao i da čujemo šta će biti sa takmičenjima u zakucavanjima, šutiranju trojki i ostalim stvarima koja popunjavaju Ol-star vikend, pošto je njihova popularnost takođe sve manja. Naredni Ol-star igra se 15. februara u dvorani Los Anđeles Klipersa.

