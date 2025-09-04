logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Jokić protiv cijele Amerike: Mijenja se Ol-star!

Jokić protiv cijele Amerike: Mijenja se Ol-star!

Autor Dragan Šutvić
0

Ko ima bolje košarkaše - Amerika ili ostatak svijeta? Upravo to će pokušati da dokaže Ol-star.

Mijenja se Ol-star Amerika protiv ostatka svijeta Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Ol-star godinama već gubi na popularnosti i NBA liga zbog toga "osluškuje" šta bi trebalo da se mijenja, a poslije prošlosezonskog fijaska i formata koji se nikome nije dopao - odlučeno je da se traga dalje. Tako je sada NBA liga došla na ideju da se konačno istjera na čistac ko ima bolje košarkaše - Amerika ili ostatak svijeta?

Preciznije, novi format će donijeti "etničku podjelu" košarkaša iz NBA lige, a Šams Čaranija piše da će se ponovo igrati kao "liga", samo sa jasnom podjelom na igrače iz Amerike i van nje. Ne kao do sada na Istok ili Zapad, ili nasumični izbor kapitena.

Imali bismo tri tima od po osam igrača, gdje bi svako igrao sa svakim, a navodno bi postojala dva američka tima i jedan "svjetski". Preciznije, samo bi osam igrača bilo van SAD, a tako bi bio i sužen izbor učesnika Ol-star takmičenja i bilo bi jako zanimljivo vidjeti ko će morati da "otpadne" zbog toga.


Naravno, Nikola Jokić nema šta da brine jer je godinama najbolji igrač planete i biće predvodnik "svjetskog tima", ali se isto tako srpski as ne raduje pretjerano ovim egzibicionim mečevima i više puta je rekao da bi radije odmarao u tom periodu.

Ostaje da se još potvrdi ovaj format, kao i da čujemo šta će biti sa takmičenjima u zakucavanjima, šutiranju trojki i ostalim stvarima koja popunjavaju Ol-star vikend, pošto je njihova popularnost takođe sve manja. Naredni Ol-star igra se 15. februara u dvorani Los Anđeles Klipersa.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ol-Star Nikola Jokić košarka NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC