"Neka nam Jokić da 50 poena, bitnije mi je nešto drugo": Ataman ima plan za Srbiju na Eurobasketu

Ergin Ataman pričao je sa novinarma pred meč sa Srbijom i posebno je govorio o Nikoli Jokiću. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić/MN Press

Turska protiv Srbije igra za prvo mjesto u grupi na Eurobasketu. Tim koji bude slavio imaće nešto lakši put do borbe za zlato, dok će drugi morati na nešto težu maršrutu. Ulozi su veliki, ali Ergin Ataman spušta euforiju. Zna dobro šta da kaže i u kom trenutku, pa je tako pred srpskim medijima u Rigi krenuo tako što je počeo da hvali i novinare.

"Srpska košarka je puna ponosa, vi uvijek pratite svoj tim svuda, zato je srpska košarka među najboljima na svijetu. Ne samo zbog igrača, već i zbog podrške navijača, medija, veoma je sve to važno za motivaciju košarkaša i cijelog tima, čestitam i svima vama", počeo je Ataman razgovor poslije treninga Turske.

U jednoj od prethodnih izjava rekao je da bi mnogo više volio da pobijedi Srbiju u finalu nego u meču grupne faze.

"Nadam se da ćemo igrati u finalu. Isto smatra i Pešić vjerovatno. Ne znam protiv koga, ali volio bih da spomenem da je meč u srijedu važan, igraju dva jaka tima. Nadam se da će da bude dobra utakmica. Na kraju, pobijedili ili izgubili, to neće da vam donese medalju. Srbija je proglašena za favorita prije početka turnira u evropskim medijima. Zato sam i rekao da hoću da pobijedim Srbiju više u finalu nego u tom meču u grupi. Naravno, borićemo se da ih pobijedimo i u narednom meču."

"Bogdanu želim da što prije ozdravi"

Imao je turski stručnjak posebnu poruku i za Bogdana Bogdanovića koji je zbog povrede završio takmičenje.

"Oba tima su kvalitetna, to što izostaje Bogdanović je nesreća za Srbiju. Želim da mu poželim sve najbolje i da ozdravi uskoro. Mislim da neće dugo biti van terena. Želim mu da što prije bude zdrav, isto želim i Rokasu Jokubaitisu koji je doživio tešku povredu u dresu Litvanije. Takve povrede nažalost ponekad utiču na rezultate. Nadam se da će oba tima odigrati dobar meč i da neće biti povreda, jer pravi turnir počinje u subotu mečevima osmine finala."

Ne interesuje ga previše "kostur" i potencijalni rivali u nokaut fazi. Bar tako kaže javno.

"Ne razmišljam o tome. I timovi iz drugih grupa su na istom nivou. Naravno da je mala prednost ako završiš prvi u grupi, možda je mala prednost ako igraš protiv četvrtog iz druge grupe, u našem slučaju ako si prvi to može da bude Crna Gora, a oni su nezgodni sa Vučevićem. Isto tako, ako prođeš osminu finala, onda u četvrtfinalu imaš teškog rivala, Francuska je izgubila od Poljske. Mi želimo da pobijedimo svaki meč. Što se energije tiče, nema tu problema. Evroligaškim igračima nije lako da igraju uzastopne utakmice, vidio sam to u slučaju Šejna Larkina. Trudi se mnogo, pa mu nije lako odmah da igra naredni meč. Nije lako na ovom nivou. U NBA ligi je to lako, znate kakva je sezona tamo. Tamo igraju košarku tako što se šetaju, u Evroligi se boriš za svaku loptu, tako da je agresivnija odbrana, nije lako igrati. Ovo je turnir, okej je."

"Jokić? Neka nam da 50 poena, ali da pobijedimo"

Mnogi NBA treneri već godinama pokušavaju da nađu rješenje da zaustave Nikolu Jokića. Ima li Ataman rješenje?

"Ne. Može da nam da 50 poena, ali mi hoćemo da pobijedimo u tom meču", nasmijao se Ataman.

Svi jedva čekaju da vide duel u reketu između Alperena Šenguna i Nikole Jokića, imaju sličan stil igre, uostalom nadimak Turčina je "Bejbi Jokić".

"I ja sam radoznao, želim da vidim to. Gledao sam podatke i vidio da Jokić nije igrao protiv Šenguna vjerovatno zbog povrede, kada su igrali Denver i Hjuston. Sada će biti zanimljivo za sve nas. Biće još zanimljivije ako budemo igrali protiv Srbije u finalu Eurobasketa."

Nije se složio sa pitanjem novinara o tome da li samo Šengun može da dođe na Nikolin nivo.

"Mnogo igrača ima, ne zaboravite da su u drugim grupama igrači poput Adetokunba, Markanen, Valačnijunas, mnogi su dobri igrači. Šengun ima 23-24 godine, mlad je, nadam se da će u budućnosti biti bolji od Jokića".

"Micić mi je kao sin"

Sa posebnim emocijama je Ataman pričao o Vasiliju Miciću sa kojim je imao mnogo uspjeha u Efesu.

"Rekli su mi da je Vasa dobio udarac i da nije ništa ozbiljno, nisam ga vidio u hotelu danas. Vasa je sjajan igrač, jedan od najboljih plejmejkera u Evropi. Imali smo istorijski uspjeh u Efesu zajedno, ponosan sam što je bio moj igrač i što je bio u NBA ligi. Igraće u velikom timu u Evroligi. Dobar je čovjek, volim ga kao sina, kao osobu. Nadam se da će da bude okej. Naravno, na terenu ćemo uraditi sve da ga zaustavimo", zaključio je Ataman.