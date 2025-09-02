"Od tada to neću da čujem": Prozvali ga bejbi Jokić, divio se Somborcu, a onda mu se smučilo

Ko je Alperen Šengun, najbolji košarkaš Turske? Zvali su ga mnogi "bejbi Jokić" i to je nadimak koji mu se sviđao samo dok se probijao u NBA, sada mu se smučio i želi da gradi samo svoje ime.

Srbija i Turska odlučiće u direktnom duelu ko će osvojiti "A" grupu na Eurobasketu 2025, tako da je meč u Rigi (srijeda, 20.15) zapravo jedna od najvećih utakmica prve faze turnira. Ne samo da su Srbija i Turska pokazale mnogo, da su kandidati za zlato, nego svi jedva čekaju da gledaju i duel dvojice najboljih centara Evrope - Nikole Jokića i Alperena Šenguna.

Njih dvojica se dobro poznaju iz NBA lige, gdje godinama vode bitke u duelima Denvera i Hjustona, a ono što je zanimljivo je da je i Alperen Šengun svoju igru modelovao po Somborcu. To je i razlog zašto ga od dolaska u NBA zovu "bejbi Jokić".

Obojica su visoki i snažni, imaju sličan stil košarke i vole da se nađu u plejmejkerskim ulogama, tako da je i Šengun sve češće na pragu tripl-dablova kao "Džoker". Prošle sezone u NBA ligi u dresu Hjustona postizao je prosječno 19,1 poena, 10,3 skokova i 4,9 asistencija po meču, a poslije skoro svake dobre partije moglo se čuti da je Jokić dobio nasljednik.

Kako Turčin reaguje na to? Ujednom intervjuu kod Džej Džeja Redika upitan je baš za to i ovako je odgovorio: "Ne smeta mi to, za sada, jer sam mlad, ali poslije nekog vremena hoće sigurno", nasmijao se Alperen Šengun.

Šta Alperen Šengun misli o Jokiću?

"Da li je to kompliment za mene? Da, to je zato što igramo sličnu košarku, ali kada sam prvi put došao ovdje i rekli mi to - značilo mi je, ali hoću i sopstveno mjesto u NBA. Kad dođem u neke godine ne bih volio da me zovu bejbi Jokić, ajde još sam mlad, ali kada odrastem - neću to da čujem", poručio je Šengun o Jokiću koga inače izuzetno cijeni i poštuje.

Međutim, znao je dobro Šengun šta je priča ovdje jer je sada došao u ozbiljne igračke godine i ne prija mu što ga više zovu "bejbi Jokić" jer želi da gradi svoj identitet, pa će mu i PR savjetnici reći da je bolje da ne prihvata takve stvari.

I sam Šengun je rekao za Jokića da je "monstrum", a kada su se prvi put susreli 2022. godine u NBA tresao se od treme. Postigao je 18 poena, imao sedam skokova i tri asistencije, pa jedva pričao: "Srećan sam što me poredite i bukvalno sam zaboravio sve kada sam izašao na parket. Bio sam uzbuđen da igram protiv njega. Igrao sam baš dobro. Dobar meč za nas, radujem se i narednim i učim. Jokić je nevjerovatan na postu i učim kako da ga čuvam u tim situacijama", dodao je Šengun.

Jokić odmah najavio da će Šengun blistati

Prvi put kada je Jokić igrao protiv Šenguna, što je bilo prije tri godine na meču Denvera i Hjustona, odmah je savjetovao treneru Hjustona da je to njegova nova zvijezda.

"Mislim da je Šengun zaista talentovan... Možda će ovo zvučati čudno, ali mislim da bi trebalo malo više da igraju preko njega. Ponekad izgledaju pomalo statično sa svim tim šutevima za tri poena. Momak ima talenat. Može da doda loptu, može da igra leđima, ima osjećaj oko obruča. Možete da vidite neke različite poteze koje je izveo", naglasio je Jokić.

Kako igraju Jokić i "bejbi Jokić" na Eurobasketu?

Alperen Šengun je deveti strijelac Eurobasketa, a Nikola Jokić deseti i njihove brojke su za sada vrlo slične. Šengun je na prosjeku od 20 poena po meču uz 68,1 odsto šuta iz igre, a bilježi još 8,8 skokova i 6,5 asistencija po meču. U ta dva segmenta je na četvrtom, odnosno trećem mjestu na cijelom Eurobasketu. Najbolji meč do sada na turniru odigrao je protiv Češke kada je ubacio 23 poena, pa zato i Vlade Đurović najavljuje novu taktiku Srbije.

Što se tiče Jokića, trenutno je na prosjeku od 19,8 poena, 9,3 asistencija i 4,5 skokova. Šutira do sada 66,7 odsto iz igre, a najbolji meč odigrao je protiv Letonije kada je ubacio 39 poena.