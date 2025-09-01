"Hoće da mu uzme mjesto i da ga nadmaši": Vasin prijatelj potvrdio - "Bejbi Jokić" kopira najboljeg

Šejn Larkin je potvrdio da Alperen Šengun kopira Nikolu Jokića i da mu je cilj da zauzme njegovo mjesto. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Izvor: Profimedia

Srbija će protiv Turske igrati meč za prvo mjesto u grupi na Eurobasketu i to je izvjesno. Turski tim je ubjedljivo pobijedio Estoniju i poboljšao skor na 4-0. Prije meča sa "orlovima" koji se igra u srijedu u miks zoni je sa novinarima pričao Šejn Larkin. Očekivano, glavna tema bio je meč koji slijedi.

"Biće teška utakmica očigledno, sjajan su tim, imaju dobru hemiju, dugo zajedno igraju, mogu da igraju unutra, spolja, da igraju u 'pik en rolu', da kreću se bez lopte, talentovan su tim. Moramo da imamo isti pristup, energiju i fokus kao na svakom meču, ako se to desi, pokazali smo da smo i mi tim sjajnog kalibra. Detalji će odlučiti, ofanzivni skokovi, iznuđivanje faulova u napadu, bacanja za svaku loptu", počeo je Larkin.

U tom meču neće biti Bogdana Bogdanovića koji je završio takmičenje zbog povrede.

"Kada izgubite igrača takvog kalibra to može da vam naudi, ali pogledajte sastav Srbije. Imaju 12 igrača visokog kvaliteta, Bogdan je pogodio neke važne šuteve, veteran je, kapiten, njegov izostanak može da utiče na tim, ali imaju igrače koji mogu da popune njegove patike i da im da slične rezultate."

"Vasa mi je dobar prijatelj, pitajte to njega"

Pogledajte 03:38 Šejn Larkin izjava pred Srbiju Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Larkin odlično poznaje Vasilija Micića, igrali su zajedno u Efesu, osvojili su dvije titule u Evroligi, sada će biti na suprotnim stranama.

"Igrao sam protiv Vase jednom u dresu Turske. Biće zabavno, on mi je dobar prijatelj. Imamo dosta zajedničkih uspomena, biće interesantno igrati protiv njega, posebno na ovom turniru. Pričaćemo malo na terenu, zabavićemo se. Da li će biti motivisan protiv mene? To je pitanje za njega. Dobri smo drugari, takmičili smo se na treninga i gurali jedan drugog da budemo bolji. Dobri smo prijatelji i van terena i na terenu."

Kada je upitan i šta je naučio na srpskom od Vase, počeo je da se smije.

"Možda me nije naučio one najljepše riječi, ali neke jeste."

"Šengun je Bejbi Jokić, hoće da ga nadmaši"

Sve ljubitelje košarke najviše zanima okršaj Alperena Šenguna i Nikole Jokića u reketu, to će svakako da privuče najveću pažnju u srijedu.

"To je duel koji svi žele da vide, Jokić je najbolji igrač u NBA ligi posljednjih godini, Šengun je mlad, raste, Ol-star je igrač, želi da napreduje još više. Na Jokića gleda kao na nekoga čije mjesto želi da uzme, da ga nadmaši, ima motiv da bude jedan od najboljih u NBA, da bi to uradio, mora da pobijedi tog čovjeka. Na kraju dana, motivisan je, biće dosta intenziteta, ali ne želimo da mu napravimo dodatni pritisak i da bude kao da igra on protiv Jokića, to je meč između Srbije i Turske. Biće uzbudljivo, svi moramo da damo doprinos i da mu pomognemo i pobijedimo", objasnio je Larkin.

Šengun ima nadimak "bejbi Jokić" što najbolje govori ko mu je uzor i prema kome pravi svoju igru.

"Znam da ga zovu 'bejbi Jokić'. Ako gledate mečeve, primijetićete sličnosti između njih. Način na koji kreiraju sa perimetra, u reketu, imaju mekanu ruku oko obruča. Šengun ima još mnogo stvari koje može da doda u svoju igru, kao što je Jokić radio iz godine u godinu. Biće važna utakmica za njega da se dokaže, ali rekao sam već da ne želimo da mu stvorimo dodatni pritisak. Biće zanimljiva utakmica, ima mnogo dobrih igrača", zaključio je Larkin.