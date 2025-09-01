Srbija pod pritiskom na Eurobasketu: Turci rutinski sa Estoncima

Ubjedljiva pobjeda Turske protiv Estonije, sa Srbijom u direktnom okršaju za prvo mjesto u grupi.

Izvor: Esra Bilgin / AFP / Profimedia

Košarkaška reprezentacija Srbije moraće da pobedi selekcije Češke i Turske ukoliko želi da obezbijedi prvo mjesto u grupi pred narednu fazu Evropskog prvenstva. Pritisak je sada na Pešićevim "orlovima", pošto je Turska rutinski nadigrala Estonce sa 84:64.

Naravno, mečevi se ne mogu porediti, ali Srbija je istog rivala savladala daleko ubjedljivije 98:64. Izabranici Ergina Atamana su krenuli jako od samog starta, pa su već nakon deset minuta košarke imali dvocifrenu prednost - 25:13. U drugoj dionici je prednost samo rasla, a razlika u kvalitetu timova je bila i više nego očigledna, pa se na odmor otišlo sa vođstvom Turske od 46:27.

Maksimalnih +22 imali su Turci početkom treće dionice u kojoj su rutinski održavali prednost 65:49. U posljednjem kvartalu je došlo do manjeg opuštanja, ali nije bilo ni pomisli o bilo kakvom uzbudljivijem finišu.

Ponovo je najbolji kod Turaka bio Alperen Šengun koji je postigao 21 poen, 8 skokova i pet asistencija uz nekoliko atraktivnih poteza. Jedan od njih je i dodavanje bez gledanja koje nije uspio da pretvori u poene Džedi Osman.

Osmani je pratio Šenguna sa dabl-dablom od 14 poena i 10 skokova, dok je treći najefikasniji bio Adem Bona sa 12 poena. Kod Estonaca je najbolji bio Kulmae sa 16 poena, Hermet je dodao 12, što nije bilo dovoljno protiv znatno boljeg rivala.

Srbija će od 20.15 odigrati meč 4. kola, dok ćemo direktan okršaj za prvo mjesto u grupi gledati u srijedu u istom terminu.