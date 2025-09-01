Česi su pod imperativom pobjede protiv Srbije, a selektor Okampo je zbog toga povisio ton na treningu. /Od izvještača MONDA sa Eurobasketa./
Česi nemaju izbora, moraju da pobijede Srbiju da bi ostali u igri za prolaz na Eurobasketu. Poraz znači i kraj svih nada. Dobro znaju to svi u njihovom timu, počevši od prve zvijezde ekipe Vita Krejčija. Pritjerani su uza zid i znaju šta moraju da urade.
Tako su nas, novinare, pustili na posljednjih 10 minuta treninga češkog tima pred utakmicu koja se igra u 21.15 po lokalnom, odnosno 20.15 po našem vremenu. Tamo smo mogli da vidimo i kakvim metodama se služi španski trener Dijego Okampo koji je selektor Čeha.
"Nemoj da sam vas vidio da to radite, igrate za ovo": Španac povisio ton na igrače pred meč sa Srbijom
On je okupio igrače na centar terena i držao im je motivacioni govor. Čuli smo jasno i glasno da im je rekao povišenim tonom da moraju da igraju za grb i za svoju zemlju. Prišao je jednom od igrača i pokazao mu na grb koji se nalazi na dresu, pa se poslije toga odmakao. Onda je nastavio da priča sa njima.
Rekao im je i "da im ne padne na pamet da pognu glave", da moraju da ih drže podignute i da vjeruju u sebe bez obzira na rezultat i stanje na terenu. Da hoće da vidi borbu do samog kraja, do posljednje sekunde i da samo tako mogu da imaju bilo kakve šanse.
"Ponos i energija"
Pošto smo vidjeli i taj momenat između selektora i igrača i sve što se dogodilo na treningu, pitali smo Krejčija baš za taj detalj.
"U pitanju je ponos, da igramo sa više ponosa i energije, o tome se radilo", objasnio je Krejči.
