Vidjeli smo, pojavio se Nikola Jokić: MVP je u Rigi oduševio Srbe, za Češku se spremao jače nego ranije

Autori Nikola Lalović Autori Nemanja Stanojčić
0

Nikola Jokić je pred meč sa Češkom ostao duže nego ranije tokom Eurobasketa na treningu. Češku je shvatio ozbiljno.

Eurobasket 2025 trening košarkaša Srbije prije utakmice sa Češkom Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

/Od izvještača MONDA sa Eurobasketa 2025./

Košarkaši Srbije trenirali su pred meč sa Češkom koji je na programu od 20:15. Poslije uvodna tri trijumfa sada naš tim želi da ovjeri plasman u nokaut fazu takmičenja u na Eurobasketu.

Posjetili smo trening "orlova" na kome smo videli - Nikolu Jokića! Na dosadašnjim treninzima on je uglavnom već bio u svlačionici kada je dolazilo do dijela treninga otvorenog za medije, a sada je očigledno ostao duže i htio je što bolje da se pripremi za naredni duel.

Selektor Pešić je sjedio i hvatao bilješke, očigledno je rekapitulirao ono što je vidio na treningu i sabirao je utiske. Porazgovarao je i sa novim kapitenom tima Stefanom Jovićem. A šta su radili igrači?

Vasa namješta nišan

Pogledajte

00:15
Trening Srbije pred Češku
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Vidjeli smo Vasu Micića kako zajedno sa Tristanom Vukčevićem vježba šut za tri poena. Stao je u jedan ugao terena i čekao lopte od mladog centra. Na treningu nije promašivao, nadamo se da će se to nastaviti i na mečevima. Do sada je dao samo šest poena, što je daleko od njegovog renomea.

Nikola Jokić vježbao u reketu

Pogledajte

00:44
Trening Srbije pred Češku
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Uz asistenciju Nikole Milutinova i članova stručnog štaba Srbije najbolji košarkaš svijeta se spremao za okršaje u reketu. Vidjeli smo ga kako pokušava da ubaci šuteve preko saigrača iz centarske linije Srbije i kao i obično to mu je polazilo za rukom. Na kraju je uz osmijeh proćaskao sa Milutinovim. 

Jokić se javio navijačima

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Jedan dečak sa brojem 15 je bio među navijačima koji su čekali da pozdrave naše košarkaše, a Jokić se javio i zahvalio navijačima. Kapiten Stefan Jović je čak i porazgovarao sa navijačima, a selektor Pešić je svojom reakcijom oduševio navijače.

Pogledajte

00:14
Trening Srbije pred Češku
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

