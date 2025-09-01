Vidjeli smo, pojavio se Nikola Jokić: MVP je u Rigi oduševio Srbe, za Češku se spremao jače nego ranije

Nikola Jokić je pred meč sa Češkom ostao duže nego ranije tokom Eurobasketa na treningu. Češku je shvatio ozbiljno.

Košarkaši Srbije trenirali su pred meč sa Češkom koji je na programu od 20:15. Poslije uvodna tri trijumfa sada naš tim želi da ovjeri plasman u nokaut fazu takmičenja u na Eurobasketu.

Posjetili smo trening "orlova" na kome smo videli - Nikolu Jokića! Na dosadašnjim treninzima on je uglavnom već bio u svlačionici kada je dolazilo do dijela treninga otvorenog za medije, a sada je očigledno ostao duže i htio je što bolje da se pripremi za naredni duel.

Selektor Pešić je sjedio i hvatao bilješke, očigledno je rekapitulirao ono što je vidio na treningu i sabirao je utiske. Porazgovarao je i sa novim kapitenom tima Stefanom Jovićem. A šta su radili igrači?

Vasa namješta nišan

Vidjeli smo Vasu Micića kako zajedno sa Tristanom Vukčevićem vježba šut za tri poena. Stao je u jedan ugao terena i čekao lopte od mladog centra. Na treningu nije promašivao, nadamo se da će se to nastaviti i na mečevima. Do sada je dao samo šest poena, što je daleko od njegovog renomea.

Nikola Jokić vježbao u reketu

Uz asistenciju Nikole Milutinova i članova stručnog štaba Srbije najbolji košarkaš svijeta se spremao za okršaje u reketu. Vidjeli smo ga kako pokušava da ubaci šuteve preko saigrača iz centarske linije Srbije i kao i obično to mu je polazilo za rukom. Na kraju je uz osmijeh proćaskao sa Milutinovim.

Jokić se javio navijačima

Jedan dečak sa brojem 15 je bio među navijačima koji su čekali da pozdrave naše košarkaše, a Jokić se javio i zahvalio navijačima. Kapiten Stefan Jović je čak i porazgovarao sa navijačima, a selektor Pešić je svojom reakcijom oduševio navijače.

