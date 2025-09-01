Nikola Jokić je pred meč sa Češkom ostao duže nego ranije tokom Eurobasketa na treningu. Češku je shvatio ozbiljno.
/Od izvještača MONDA sa Eurobasketa 2025./
Košarkaši Srbije trenirali su pred meč sa Češkom koji je na programu od 20:15. Poslije uvodna tri trijumfa sada naš tim želi da ovjeri plasman u nokaut fazu takmičenja u na Eurobasketu.
Posjetili smo trening "orlova" na kome smo videli - Nikolu Jokića! Na dosadašnjim treninzima on je uglavnom već bio u svlačionici kada je dolazilo do dijela treninga otvorenog za medije, a sada je očigledno ostao duže i htio je što bolje da se pripremi za naredni duel.
Vidjeli smo, pojavio se Nikola Jokić: MVP je u Rigi oduševio Srbe, za Češku se spremao jače nego ranije
Selektor Pešić je sjedio i hvatao bilješke, očigledno je rekapitulirao ono što je vidio na treningu i sabirao je utiske. Porazgovarao je i sa novim kapitenom tima Stefanom Jovićem. A šta su radili igrači?
Vasa namješta nišan
Vidjeli smo Vasu Micića kako zajedno sa Tristanom Vukčevićem vježba šut za tri poena. Stao je u jedan ugao terena i čekao lopte od mladog centra. Na treningu nije promašivao, nadamo se da će se to nastaviti i na mečevima. Do sada je dao samo šest poena, što je daleko od njegovog renomea.
Nikola Jokić vježbao u reketu
Uz asistenciju Nikole Milutinova i članova stručnog štaba Srbije najbolji košarkaš svijeta se spremao za okršaje u reketu. Vidjeli smo ga kako pokušava da ubaci šuteve preko saigrača iz centarske linije Srbije i kao i obično to mu je polazilo za rukom. Na kraju je uz osmijeh proćaskao sa Milutinovim.
Jokić se javio navijačimaIzvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Jedan dečak sa brojem 15 je bio među navijačima koji su čekali da pozdrave naše košarkaše, a Jokić se javio i zahvalio navijačima. Kapiten Stefan Jović je čak i porazgovarao sa navijačima, a selektor Pešić je svojom reakcijom oduševio navijače.
