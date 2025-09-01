Amerikanac sačuvao Crnu Goru na Eurobasketu!

Crna Gora je pobjedom nad Švedskom došla na korak od prolaska u drugu fazu Eurobasketa.

Izvor: Bildbyran / ddp USA / Profimedia

Crna Gora je poslije tri ubjedljiva poraza uspjela da poslije preokreta pobijedi Švedsku i dođe nadomak plasmana u nokaut fazu Eurobasketa. Na kraju je bilo 85:79 za tim Boška Radovića.

Iako je skoro cijelim tokom prvog poluvremena Crna Gora bila u prednosti, u trećoj četvrtini su primili čak 31 poen i nordijska selekcija je bila nadomak pobjede. Onda se na terenu pojavio Kajl Olman. Dao je 10 uzastopnih poena i povela je Crna Gora 80:77. Nakon toga je Simonović dodao jedno bacanje, pa je Vučević pokupio Olmanov promašaj i prelomio meč.

Do kraja su Jovanović i Drobnjak uspjeli da postignu poene i da donesu prvu pobjedu Crnoj Gori. Sada je Crnoj Gori samo neophodno da pobijedi Veliku Britaniju u posljednjem kolu i proći će dalje.

Najefikasniji igrač meča bio je NBA košarkaš Pele Larson sa 28 poena, 7 skokova i 4 asistencije. Ipak osim njega nije bilo raspoloženog u timu Švedske. Birgander i Nži su postili po 11, a Viktor Gadefordš 10 poena.

Sjajni Nikola Vučević je uz 23 poena imao 14 skokova, Igor Drobnjak je dodao 15, a po 10 poena u timu Crne Gore, osim Olmana, imali su i Hadžibegović, Mihailović i Simonović.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!