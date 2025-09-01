logo
Nikola Vučević grmio na tajm-autu!

Nikola Vučević grmio na tajm-autu!

Autor Dragan Šutvić
0

NBA as Nikola Vučević očitao lekciju saigračima na tajm-autu.

Eurobasket 2025 Crna Gora tajm aut Nikola Vučević Izvor: CG Sport/Facebook/Printscreen

Košarkaška reprezentacija Crne Gore je zabilježila sva tri poraza u grupnoj fazi Evropskog prvenstva, a utisak je da Nikola Vučević nema pravu podršku svojih saigrača. Iskusnom centru će ovo najvjerovatnije biti posljednje takmičenje u nacionalnom dresu i u svakoj utakmici daje više od 100 odsto. Tome u prilog i motivacioni govor koji je održao tokom meča sa Nijemcima.

Jesu "panceri" bili apsolutni favoriti, ali je to bio jedini meč u kome su Crnogorci pokazali da nisu došli na Eurobasket kako bi bili puki statisti. Ipak, nadovezali su se porazi od Litvanije i Finske, pa su izabranici Boška Radovića u nezavidnom položaju.

Vučević je pokušao da razmrda saigrače na jednom tajm-autu kada je zagrmio:

"'Ajmo dalje, idemo do kraja, ajde. E, 'ajmo da se igra. Igramo i dalje, bolje da izgubimo deset nego dvadeset i zbog nas i svega, radimo.Nama je bitno na kraju, ne sad", rekao je Vučević saigračima.

Najavio kraj reprezentativne karijere

Ono što su do sada pokazali Crnogorci je daleko od naredne faze Evropskog prvenstva. Nema sumnje da najveću želju ima Nikola Vučević koji je prije prvenstva najavio da će se povući iz reprezentacije.

"Mislim da će poslije Evropskog prvenstva to biti to. Potrudiću se maksimano da dam sve od sebe, da uživam, da napravimo što bolji rezultat. Ulazim u posljednji period svoje karijere. Fokus će biti na drugim stvarima - da tokom ljeta odmorim, posvetim se porodici. Nije sto odsto, ali u ovom trenutku tako razmišljam, vjerovatno su posljednji nastupi za reprezentaciju na Evropskom prvenstvu."

Vučević je igrao na pet Evropskih prvenstva uključujući trenutno, učestvovao je dva puta na Mundobasketu, dok je prošlog ljeta igrao u kvalifikacijama za Olimpijske igre.

