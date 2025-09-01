logo
Ataman pobrojao igrače Srbije, pa otkrio da je čuo "glasine" o Miciću

Ataman pobrojao igrače Srbije, pa otkrio da je čuo "glasine" o Miciću

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Selektor Turske Ergin Ataman osvrnuo se na napadački potencijal Srbije i posebno govorio o Vasi Miciću.

Ergin Ataman o reprezentaciji Srbije Izvor: FIBA Media/Youtube/Printscreen

Selektor košarkaške reprezentacije Turske Ergin Ataman govorio je na konferenciji za medije poslije pobjede protiv selekcije Estonije, u okviru 4. kola Grupe A Evropskog prvenstva. Veliki dio izlaganja posvetio je narednom okršaju protiv Srbije koji je na programu u srijedu od 20.15. Biće to direktan duel za prvo mjesto.

Ataman je naglasio kako oba tima imaju ogroman potencijal i da neće imati posebnu taktiku za jednog od najboljih košarkaša na svijetu Nikolu Jokića.

"Mislim da oba tima imaju isti potencijal, Srbija ima sjajan roster, ali smo pokazali u ove četiri utakmice da je naš roster i naša košarka na vrhunskom nivou. Biće to jako teška utakmica za prvo mjesto u grupi", počeo je Ataman.

Iako su odigrali rutinski meč protiv Estonije, priznao je turski trener da su ih Estonci namučili sa spoljne linije. Kakav je plan za Srbiju koja ima dosta više "oružja" u svojim rukama? Ključno pitanje je kako zaustaviti Jokića?

"Nikola je jedinstven igrač, on ima više potencijala, odgovorićemo na svoj način. Nije u pitanjju samo Jokić, Srbija ima ogroman potencijal na bekovskim pozicijama. Imaju Gudurića, Micića, Jovića, Avramovića. To su igrači sa velikom iskustvom, jako su dobri u organizaciji napada. Biće to drugačija utakmica od današnje. Oba tima igraju na visokom nivou, nećemo praviti mnogo izmjena u igri, igraćemo regularnu odbranu na Jokiću."

Šta se deševa sa Micićem?

Nekadašnji MVP Evrolige i dvostruki šampion Evrope sa Efesom koji je tada predvodio upravo Ataman, ima velikih promjena sa formom i samopouzdanjem od početka Evropskog prvenstva. Njegov nastup je bio neizvjestan, ali je Pešić u posljednjem momentu odlučio da ga ga uvrsti na konačan spisak. Ataman je upitan da li će Micić možda biti ekstra motivisan protiv Turske i kako vidi njegove dosadašnje partije?

"Micić je sjajan igrač. Nije bitno da li u nekim utakmicama promašuje, on uvijek daje sve od sebe. Nema veze da li je protiv mene ili Turske, igramo za prvo mjesto u grupi. Ima veliki potencijal, čuo sam da ima problema sa povredama i zdravljem, on je jedan od najboljih napadača u Evropi", rekao Ataman.

