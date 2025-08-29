"Niste vi svjetski šampioni": Ergin Ataman se zamjerio cijeloj Americi ovom izjavom

Turski selektor i trener Panatinaikosa Ergin Ataman vjeruje da klubovi iz Evrolige nisu mnogo slabiji od onih iz NBA.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Selektor košarkaške reprezentacije Turske Ergin Ataman poznat je po svom "dugom jeziku", tako da se ovoga puta zamjerio Amerikancima. U intervjuu za australijski sajt "Basketball", Ataman je rekao da američki klubovi moraju da prestaju da se proglašavaju "svjetskim šampionima" jer su osvojili NBA ligu, dodajući da ako već žele tu titulu - treba da se odmjere sa klubovima iz Evrolige za koje kaže da su im blizu po kvalitetu.

"Kada NBA timovi osvoje titulu u NBA ligi, oni odmah objave da su svjetski šampioni. Ja sam se bunio zbog toga jer smo te sezone mi bili prvaci Evrolige, pa sam ih izazvao", podsjetio je Ataman i dodao: "Ako želiš da budeš svjetski šampion, pa onda moraš da pobijediš šampiona Evrolige. Možda moraš da pobijediš i šampiona Australije. Dakle, za mene je to izazov svaki put i ponovo sam rekao, uz naravno veliko poštovanje prema NBA timovima, košarka u Evroligi je na veoma visokom nivou i da bi se neko zvao svjetskim šampionom, mora da igra protiv nas".

Uz poruku da se nada da će tako biti nekada u budućnosti, trener Panatinaikosa poručuje da je spreman za to, a dodaje i da NBA liga nije jaka kao nekada na šta su već američki navijači burno reagovali.

"Sklonite jednog superstara, pa da vas vidim"

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Gdje to Ataman vidi šansu klubova iz Evrolige? Ističe da su NBA klubovi samo za jednog superstara ispred klubova iz Evrolige i da bi odnos snaga bio isti kada bi se to promijenilo.

"Govorio sam ljudima već ovakve stvari, ako sklonite jednog superstara iz tih NBA timova, vjerujem da bi mnogi evroligaški timovi mogli da ih pobijede", pa se osvrnuo na ranije dvoboje klubova iz SAD i Evrope:

"Slušajte, vjerujem da je pre dve ili tri godine, u predsezoni, bilo dosta utakmica između evroligaških i NBA timova. Ako se ne varam, u 70 ili 80 odsto tih mečeva pobijedili su evroligaški timovi".

"Uz svo dužno poštovanje prema NBA ligi, oni imaju mnogo zvijezda, zaista velikih igrača, poput Lebrona, Kevina Durenta, Stefa Karija, i većinu tih timova - ako uklonite samo jednog, mnogi evroligaški timovi bi pobijedili".

Šta vi mislite na ovu temu?

