"Dajte mi Bejbi Jokića i pobijediću Hjuston": Ataman ne prestaje da provocira Ameriku, sad je objasnio i zašto

Trener Panatinaikosa i selektor reprezentacije Turske u svom stilu dao je izjavu o Alperenu Šengunu poznatijem ako "Bejbi Jokić".

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Screenshot/YouTube/@FIBA_Media

Selektor reprezentacije Turske Ergin Ataman već godinama je poznat po izjavama koje privlače pažnju, uglavnom su one u vezi sa klubom koji vodi, pa je tako i na Eurobasketu 2025 iskoristio priliku da govori o Panatinaikosu. Ovaj put otišao je korak dalje i rekao da bi njegov tim mogao da pobijedi Hjuston iz HBA lige, samo ako ni Alperen Šengun bio u zelenom dresu.

Već se govorilo o jačini Evrolige, a mnogi igrači iz ovog takmičenja isticali su da postoje klubovi sa prostora Evrope koji bi mogli da pariraju najjačoj ligi. Među njima, često se moglo čuti i ime Panatinaikosa. A jedna Atamanova izjava posebno je sve zainteresovala. Zbog toga je morao da je pojasni.

"Vidio sam na društvenim mrežama - u Sjedinjenim Američkim Državama i u Evropi - ljude kako pišu o mojoj izjavi o razlici između Evrolige i NBA. Dajte mi Alperena Šenguna da igra u Panatinaikosu i pobijedićemo Hjuston", rekao je Ataman na konferenciji za medije.

Šengun je najbolji igrač Hjustona, prosječno bilježi 19,1 poena i 10,3 skoka po susretu, a uz to dijeli i nešto manje od pet asistencija i zbog toga ponosno nosi nadimak "Bejbi Jokić". Baš to je bila tema o kojoj je Ataman govorio, jedna zvijezda u NBA timu vodi čitavu ekipu, a kada bi se ona sklonila, vjerovatno bi evroligaši imali veliku šansu u toj borbi. Naravno, Ataman je po ko zna koji put iskoristio priliku da 'pecne' najjaču ligu na svijetu i SAD.

Šta je Ataman rekao?

Izjave Ergina Atamana često imaju jak odjek. Tako je bilo i sa ovom - istakao je da se NBA liga i Evroliga mnogo ne razlikuju. "Kada NBA timovi osvoje titulu u NBA ligi, oni odmah objave da su svjetski šampioni. Ja sam se bunio zbog toga jer smo te sezone mi bili prvaci Evrolige, pa sam ih izazvao", podsjetio je Ataman u razgovoru za "Basketball".

"Ako želiš da budeš svjetski šampion, pa onda moraš da pobijediš šampiona Evrolige. Možda moraš da pobijediš i šampiona Australije. Dakle, za mene je to izazov svaki put i ponovo sam rekao, uz naravno veliko poštovanje prema NBA timovima, košarka u Evroligi je na veoma visokom nivou i da bi se neko zvao svjetskim šampionom, mora da igra protiv nas."

Objasnio je Ataman u čemu je razlika između NBA timova i elitnog takmičenja. "Govorio sam ljudima već ovakve stvari, ako sklonite jednog superstara iz tih NBA timova, vjerujem da bi mnogi evroligaški timovi mogli da ih pobijede", pa se osvrnuo na ranije dvoboje klubova iz SAD i Evrope: "Slušajte, vjerujem da je prije dvije ili tri godine, u predsezoni, bilo dosta utakmica između evroligaških i NBA timova. Ako se ne varam, u 70 ili 80 odsto tih mečeva pobijedili su evroligaški timovi."

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Uz sve dužno poštovanje prema NBA ligi, oni imaju mnogo zvijezda, zaista velikih igrača, poput Lebrona, Kevina Durenta, Stefa Karija, i većinu tih timova - ako uklonite samo jednog, mnogi evroligaški timovi bi pobijedili."

Da li bi klubovi iz Evrolige mogli da pobijede one iz NBA?