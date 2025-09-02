Drugi pik na NBA draftu otišao sa Eurobasketa!

Djelovalo je da je Aleks Sar doživio manju povredu, ali se onda ispostavilo da mora da napusti Eurobasket i ostavi Francusku sa samo jednim centrom.

Izvor: Marcin Golba/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nastavlja se egzodus velikih zvezda sa Eurobasketa. Nakon velikog broja otkaza pred početak prvenstva vidjeli smo da je Srbija ostala bez Bogdana Bogdanovića, Letonci bez Andrejsa Gražulisa, Litvanci bez Rokasa Jokubaitisa, a sada je turnir završio Aleks Sar.

Mladi NBA centar je napustio tim Francuske zbog povrede lista. Povreda je ozbiljnija nego što se očekivalo i on će morati da odmara nekoliko nedelja, što znači da neće uspjeti da se oporavi ni za jednu fazu Eurobasketa.

Ova vijest došla je neposredno pred meč za Poljskom koji bi mogao da odluči prvoplasiranog u ovoj grupi. Do sada je Sar protiv Belgije dao 7 poena uz 4 skoka, a Sloveniji je dao 12 poena uz 5 skokova.

Ogroman je ovo problem za Francusku. Zbog povreda ili želje da se odmore na takmičenje nisu pošli Viktor Vembanjama, Rudi Gober, Vensan Poarije, Matijas Lesor i sada je Mam Žaite jedini centar u timu. Geršon Jabusele i Džejlen Hord teško da mogu da igraju "peticu", a možda bi Zakari Risaše krilo sa 207 centimetara visine mogao da se nađe u centarskoj rotaciji.

