Deni Avdija bez milosti prema Hrvatu: Igra neviđeno na Eurobasketu, skandiraju mu "MVP"

Nova maestralna igra Denija Avdije čiji je Izrael došao do važne pobjede na Eurobasketu.

Izvor: Marcin Bulanda / Sipa Press / Profimedia

Izrael je pobijedio Belgiju i tako se uključio za prvo mjesto u grupi "D" na Eurobasketu, ali neće biti lako doći do njega. Izrael je trenutno na skoru 3-1, bolji skor od njih ima Poljska (3-0), od koje su izgubili i međusobni duel i teško mogu da je prestignu, dok je Francuska na 2-1. Iako je Izrael bio bolji od Francuske, pred "trikolorima" su još dvije utakmice.

Iako je tim hrvatskog trenera Darija Đerđe uspio da se vrati u posljednjoj četvrtini i zakomplikuje situaciju na terenu, Izrael je "odbio" ovaj nalet i naravno na krilima Denija Avdije upisao je pobjedu.

Skandirali su momku sa Kosova i Metohije i "MVP" u dvorani u Katovicama, a Avdija je vratio sa 22 poena, četiri asistencije i tri skoka, dok je "meč-viner" na kraju bio Jam Madar koji je bio precizan sa slobodnih bacanja. Ukupno je ubacio 10 poena. Sorkin je opet bio odličan sa 18 poena, Ginjat je dodao 13 uz 13 skokova, dok je Karington ubacio još 11.

Što se tiče Belgije, nju je sa 15 poena predvodio Emanuel Lekomt, dok su Hans Vanvijn i Loa Švarc ubacili po 14 poena. Prvopomenuti je bio na korak od trip-dabla jer je imao još 11 skokova i devet asistencija.

U posljednjem kolu Izrael igra protiv Slovenije, dok će Belgija igrati sa Poljskom uz vrlo male šanse da prođe dalje.



