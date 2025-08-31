"Mojoj himni ćete da zviždite?": Momak sa Kosova zgrožen šta je doživиo na Eurobasketu

Deni Avdija, izraelski košarkaš koji je srpskog porијekla sa Kosova i Metohije, zgrožen što su Poljaci zviždali himni njegove zemlje na Eurobasketu.

Poljska je pobijedila Izrael 66:64 u jednoj od najdramatičnijih utakmica dosadašnjeg dijela Eurobasketa 2025. Pobjedu domaćinu donio je nevjerovatni Džordan Lojd koji je uspio da napravi preokret u posljednjem minutu, i to pošto je na 1:12 do kraja utakmice Kadin Karington odveo Izraelce na 64:62. Tada je Lojd preuzeo odgovornost i pogodio dva "ulaza" u reketu, za veliko slavlje u Katovicama.

Jordan Loyd for the Win!



Poland with the huge Win against Israel at EuroBasket.







Na kraju je tragičar bio Deni Avdija, koji je promašio trojku za pobjedu Izraelaca, čime nije uspio da se revanšira navijačima koji su izviždali himnu njegove zemlje. Zbog toga je ovaj momak, inače poreklom sa Kosova i Metohije, burno reagovao kada se meč završio.

Polish fans drowned out the Israeli national anthem with whistles and boos at the EuroBasket match between Poland and Israel in Katowice this evening



Some Polish fans also shouted "murderers" and "fuck Israel" at the Israeli players



"Teško mi je na ličnom nivou, borili smo se, toliko mnogo volje kod nas, dali smo sve od sebe... Oni su na sve to zviždali tokom naše himne, nisu se ponašali kako treba, osjetio sam da je ovo trenutak da pobijedimo u njihovoj zemlji. Nemam mnogo šta da kažem, trenutno nisam koncentrisan. Sudije su bile u redu, drago mi je što igraju fizički protiv mene, morao sam da budem malo fokusiraniji u određenim dijelovima. Oni su bolje ušli u meč i to je bila razlika...", rekao je Deni Avdija koji je meč završio sa 23 poena, devet skokova i pet asistencija, za ukupan indeks korisnosti 27, a samo su još dvojica u njegovom timu (Karington i Ginat) ubacili po 10 poena.

Imao je Avdija i lični okršaj sa navijačima Poljske tako da je burno proslavljao svaki koš, a poslije jednog u trećoj dionici je začepio uši, da im pokaže da ih ne čuje.

Deni Avdija w meczu z Polską:



- 23 PTS

- 9 REB

- 5 AST

- 2 STL

- 2 BLK

- 7/19 FG

- 3/10 3P

- 23 PTS
- 9 REB
- 5 AST
- 2 STL
- 2 BLK
- 7/19 FG
- 3/10 3P
- 6/6 FT



Njegov selektor Ariel Belt-Halami pokušao je da smiri strasti jer je svjestan da Avdiju i njegove saigarče očekuje velika borba za prolaz u narednu rundu Eurobasketa 2025. sada su na 1-1 kao i Poljska.

"Prvi poraz na prvenstvu za Izrael, ali smo prije svega sebi dokazali da možemo da igramo na ovakav način. Nije bio naročit kvalitet meča, ali smo se prilagodili. Bili smo veoma blizu, ali nije bilo dovoljno. Veoma sam zadovoljan drugim poluvremenom i načinom na koji smo se vratili i sada gledamo naprijed. Nemamo vremena da previše tugujemo, naravno da postoji osjećaj razočaranja. Sutra nas čeka nova utakmica i moramo da dođemo što svježiji. Mi smo ovdje zbog sporta i ne želim da raspirujem vatru. Nismo izgubili zbog sudija", naglasio je selektor i dodao:

"To nije uticalo na nas. Uvijek je lijepo igrati pred punom dvoranom, nismo se osjećali ugroženo. To je košarka, publika radi svoj posao, a mi smo profesionalci. Mislim da smo se u prethodna dva dana pripremali za veoma agresivnu utakmicu, oni su diktirali ton u prvom poluvremenu i rekli smo momcima da moraju da podignu tempo. Dokazali smo sebi da možemo da igramo na ovakav način takođe."