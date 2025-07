"Mi smo mala zemlja i želimo da pobjeđujemo": Deni Avdija najavio velike ambicije na Eurobasketu

Deni Avdija braniće boje Izraela na predstojećem Evropskom prvenstvu, veoma je ponosan na svoj tim i nada se što boljem rezultatu.

Izvor: EPA/ERIK S. LESSER SHUTTERSTOCK OUT

Deni Avdija još odavno je najavio da će igrati za reprezentaciju Izraela na predstojećem Evropskom prvenstvu. Čitave sezone momak rodom sa Kosova ne krije zadovoljstvo zbog nacionalnog dresa, a ovom prilikom otkrio je i da polaže velike nade u ekipu. Osim što uživa u povezivanju sa igračima iz domovine, Avdija je dodao i da je čitav povod za okupljanje - više od košarke.

"Veoma sam ponosan što predstavljam nacionalni tim, to je veoma važno za nas i mislim da je to više od košarke", rekao je Avdija na nedavnoj konferenciji za novinare. "Mi smo mala zemlja i želimo da pobeđujemo u mečevima, da se takmičimo i da idemo što dalje možemo - to je naš cilj. Želim da ostavim NBA po strani jer je izraelska reprezentacija trenutno na prvom mjestu i to je najveća čast koju košarkaš može imati", dodao je momak rodom sa Kosova.

Arijel Beit Halami vodiće reprezentaciju Izraela na predstojećem Evrobasketu, a Deni Avdija i novi selektor ove zemlje posebno su vezani još iz doba mlađih selekcija.

"Svi su dobro upoznati sa mojim odnosom sa trenerom ArijelomBeit Halamijem, a zlatne medalje govore same za sebe", rekao je Avdija.

"On je bio veoma važan dio moje karijere. Dao mi je priliku da igram sa timom do 20 godina iako sam bio najmlađi igrač. Potrebna je hrabrost i potreban je trener koji vjeruje u vas od samog početka, a sama mogućnost da se krug završi sa njim je zaista najuzbudljivija stvar koja postoji. Igram sa ovim momcima od svoje 16. godine, odrasli smo zajedno. Imamo odličan tim koji može da uradi neke velike stvari i učiniću sve što je u mojoj moći da uspijem. Zaista vjerujem u grupu momaka koji su ovdje i nadam se da možemo da doguramo što je moguće više", objasnio je Avdija.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!