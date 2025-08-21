logo
"Momak sa Kosova" i Luka Dončić udaraju jedan na drugog: Imaju srpsko porijeklo i najveće su zvijezde Eurobasketa

0

Jedan predvodi Izrael, drugi Sloveniju, a obojica su porijeklom iz Srbije. Luka Dončić i Deni Avdija će igrati na Eurobasketu jedan protiv drugog.

Deni Avdija na konačnom spisku Izraela za Eurobasket Izvor: MN PRESS

Još jedna selekcija je izbacila konačni spisak igrača za Eurobasket. Selektor Arijel Beit Halakimi odlučio se za 12 košarkaša koji će nastupati za Izrael na Eurobasketu i najveće ime naravno da je Deni Avdija

Dugogodišnji NBA košarkaš i sin legendarnog kapitena Crvene zvezde Zufera Avdije će predvoditi Izrael na ovom takmičenju. Odavno je on istakao da mu je reprezentacija bitnija od klupske karijere pa se njegovo ime nije dovodilo u pitanje. 

Ima tu jako poznatih imena. Nekadašnji plejmejker Partizana Jam Madar se našao na spisku, kao i centar Makabija iz Tel Aviva Roman Sorkin. kao i Rafi Menko, Bar Timor, Jovel Zosman... 

Ovo je konačan spisak Izraela za takmičenje na Eurobasketu: Deni Avdija, Etan Burg, Tomer Ginat, Nimrod Levi, Jam Madar, Rafi Menko, Kadin Karington, Gaj Palatin, Itaj Segev, Roman Sorkin, Bar Timor, Jovel Zosman

Sa kim i gdje igra Izrael?

Izrael će igrati u Grupi D u Katovicama. Zajedno sa njima u grupi su Island, Francuska, Belgija, domaćin Poljska i Slovenija tako da će se Deni Avdija sastati sa Lukom Dončićem. Gledaćemo sudar dva NBA asa sa porijeklom iz Srbije, pošto je Zufer Avdija Goranac porijeklom sa Kosova i Metohije. 

Tagovi

košarka Luka Dončić Deni Avdija Eurobasket 2025

