"Neko šutira trojke kao mi danas bacanja!" Bećiragić tek priprema plan za meč odluke: "Od večeras ćemo raditi na tome!"

Selektor "zmajeva" obratio se medijima poslije velike pobjede (80:77) protiv Grka.

Košarkaška reprezentacija BiH stigla je nadomak plasmana u drugi krug na Eurobasketu.

U Limasolu su "zmajevi" rezultatom 80:77 savladali favorizovanu Grčku, pa im je za mjesto u nokaut fazi potrebna bilo kakva pobjeda protiv Gruzije.

"Hvala svima koji su došli ovdje. Veoma smo srećni zbog ove pobjede. Lijepo je za moral, ali ovo je samo jedna utakmica, najvažnija tek slijedi", rekao je selektor Adis Bećiragić na početku konferencije za novinare.

Prisutni predstavnici medija konstatovali su da je strateg bh. tima već napravio plan za odlučujući duel, međutim Bećiragić odgovora odrično.

"Moraću da vas razočaram, ali nisam. Na tome ćemo raditi od večeras. Zbog rasporeda nema vremena da se sve radi u detalje. Imamo dva dana ispred sebe. Treniraćemo, odmoriti se i mislim da je to dovoljno i za nas i za igrače."

Kako kaže, trenerski gledano, BiH je ovaj meč trebalo da završi razlikom većom od deset poena.

"Počeli smo opet da pravimo greške koje ne smiju da se dešavaju. Neka ekipa šutira trojke kao što mi šutiramo penale (13 od 28, op.a.). Nadam se da ćemo posljednju utakmicu odigrati mentalno opuštenije, ova utakmica je za nas bila izuzetno važna zbog samopouzdanja."

Utakmica protiv Gruzije igra se u četvrtak od 14.00 časova po našem vremenu.

