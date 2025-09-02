logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Neko šutira trojke kao mi danas bacanja!" Bećiragić tek priprema plan za meč odluke: "Od večeras ćemo raditi na tome!"

"Neko šutira trojke kao mi danas bacanja!" Bećiragić tek priprema plan za meč odluke: "Od večeras ćemo raditi na tome!"

Autor Dragan Šutvić
0

Selektor "zmajeva" obratio se medijima poslije velike pobjede (80:77) protiv Grka.

Eurobasket BiH Grčka izjava Adisa Bećiragića Izvor: fiba.basketball

Košarkaška reprezentacija BiH stigla je nadomak plasmana u drugi krug na Eurobasketu.

U Limasolu su "zmajevi" rezultatom 80:77 savladali favorizovanu Grčku, pa im je za mjesto u nokaut fazi potrebna bilo kakva pobjeda protiv Gruzije.

"Hvala svima koji su došli ovdje. Veoma smo srećni zbog ove pobjede. Lijepo je za moral, ali ovo je samo jedna utakmica, najvažnija tek slijedi", rekao je selektor Adis Bećiragić na početku konferencije za novinare.

Prisutni predstavnici medija konstatovali su da je strateg bh. tima već napravio plan za odlučujući duel, međutim Bećiragić odgovora odrično.

"Moraću da vas razočaram, ali nisam. Na tome ćemo raditi od večeras. Zbog rasporeda nema vremena da se sve radi u detalje. Imamo dva dana ispred sebe. Treniraćemo, odmoriti se i mislim da je to dovoljno i za nas i za igrače."

Kako kaže, trenerski gledano, BiH je ovaj meč trebalo da završi razlikom većom od deset poena.

"Počeli smo opet da pravimo greške koje ne smiju da se dešavaju. Neka ekipa šutira trojke kao što mi šutiramo penale (13 od 28, op.a.). Nadam se da ćemo posljednju utakmicu odigrati mentalno opuštenije, ova utakmica je za nas bila izuzetno važna zbog samopouzdanja."

Utakmica protiv Gruzije igra se u četvrtak od 14.00 časova po našem vremenu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

BiH Grčka Adis Bećiragić treneri košarka Eurobasket 2025

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC