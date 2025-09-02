Zašto Jokić nikad ne daje izjave i odbija selfije? "Izbjegavam, čak sam nekada i drzak"

Jedan od najpopularnijih košarkaša svijeta Nikola Jokić ne daje izjave u dresu reprezentacije Srbije već godinama. Za to ima vrlo jednostavan i banalan razlog, dok takođe izbjegava i selfije s navijačima, što je njegova praksa godinama unazad.

Najbolji košarkaš svijeta Nikola Jokić poslije maestralne sezone u NBA ligi dominira i na Eurobasketu 2025, međutim i dalje nismo čuli niti jednu njegovu izjavu. Jokić se nije oglašavao ni tokom priprema, ni na samom turniru u Rigi, pa tako mediji više čak i ne pokušavaju da ga zaustave u miks-zoni i traže izjavu.

To je sada već prešlo u internu šalu u reprezentaciji Srbije da su saigrači počeli da ga "peckaju", vidjeli smo kako im je odgovorio uz osmijeh da su "đubrad", a apsolutno niko ne uzima za zlo Nikoli Jokiću zbog ovoga i poštuje njegovu odluku.

Međutim, mnogi se pitaju zbog čega to Nikola Jokić odbija da daje izjave dok igra za reprezentaciju Srbije posebno jer dobro znamo da je prisutan na svakoj konferenciji za medije Denvera, a odgovor je zapravo krajnje jednostavan i banalan. Jokić samo koristi "rupu u zakonu" da izbjegne ove obaveze.

Zašto Jokić ne daje izjave?

Nismo čuli Jokića ni na okupljanju reprezentacije, a ni nakon MVP partije protiv Letonije kada je ubacio 39 poena. I da bude više od toga i da oko vrata bude zlatna medalja, najvjerovatnije Jokić neće pričati - jer ne mora.

To je slikovito objasnio Bogdan Bogdanović prošlog ljeta na Olimpijskim igrama u Parizu kada se povela ista diskusija: "Što Jokić ne priča sa medijima na Olimpijskim igrama? Sjajan je, ali znajte da Jokić priča samo sa mnom. Vidite, u NBA ligi ako ne priča sa medijima, onda ga kazne. Ovdje na Olimpijskim igrama nema nikakvih kazni. Tako da kaže sebi da ne mora da priča. Ništa lično protiv vas ljudi".

Ista situacija je i sa FIBA koja ne kažnjava košarkaše koji ne pričaju za medije, a uglavnom one najveće zvijezde izbjegavaju da staju u miks-zonama, rijetko ćete vidjeti i Janisa Adetokunba, Luku Dončića i druge...

Bilo je i komentara da bi trebalo to da se promijeni, pošto bi igrači poput Jokića i sa nekoliko riječi učinili da se Eurobasket mnogo više popularizuje u medijima, međutim to nije njihova odgovornost i treba razumeti odluku. Uostalom, to nekako i ide uz Jokića koji nije naročito oduševljen zbog popularnosti.

Zašto Jokić izbjegava i selfije?

Na društvenim mrežama mogle su se pročitati i kritike da Nikola Jokić uglavnom odbija i navijače koji traže od njega zajedničku fotografiju, a vidjeli smo kako je "odjavio" i jednog Estonca koji mu je prišao dok se pozdravljao sa vlasnikom Denvera Džošom Krenkeom poslije meča prvog kola Eurobasketa.

Ni to nije iznenađenje, pa je tako u jednom podkastu Nenad Kostić Kole ispričao da je u Los Anđelesu prisustvovao sceni kada Jokić odbija navijača za selfi. Razlog je jasan: ako pristane da stane jednom, moraće svima i neće moći ni da uđu u restoran.

"To je neka cijena uspjeha i slave. Posljednje dvije-tri godine, na neki način, izbjegavam. Čak sam u nekim situacijama i drzak. Ali, kako da ti kažem, opet... Moj život je. Ja bih htio da živim, ne bih htio da izađem napolje i da se pola sata slikam ili bilo šta slično radim. Opet, kada vidim neko dijete, kad mogu da učinim, učinim. Ja kažem 'Oćeš da se slikaš?' Ali da čekaš da se ja sa svima islikam, a ti da stojiš pored mene, da vidiš kako je to?'. Ne bih htio da ispadne da sam zato arogantan. Poštujem ja sve te ljude, ali poštujem i sebe", rekao je Nikola Jokić u jednom ranijem intervjuu.

"Htio bih da imam neki normalan život. Na primjer, to je u Somboru. Mislim da sam se u Somboru sa svima islikao i sad kad odem tamo prve nedjelje je malo euforija, ali onda bude 'Evo ga ovaj'".

Koga je to Jokić "cimao" za selfi?

Iako uglavnom izbjegava da navijačima ispuni želju i fotografiše se sa njima, postoje momenti i kada se u Nikoli Jokiću probudi dijete. Tako je prethodne godine bio oduševljen kada je ugledao fudbalera Tjerija Anrija i sa njim je želio da napravi selfi, za uspomenu.

Pogledajte kako je to izgledalo: