Ovo može samo Nikola Jokić: Za magiju mu bilo potrebno 15 sekundi, pogledajte i sami

Pogledajte kako je Nikola Jokić asistirao Stefanu Joviću na početku meča i to preko pola terena.

Nikola Jokić sjajna asistencija nakon 15 sekundi Izvor: RTS/Screenshot

Nikola Jokić odlično je počeo meč za Srbiju protiv Češke večeras na Eurobasketu, a već poslije 15 sekundi vidjeli smo njegovu nevjerovatnu asistenciju koja se zavrtila na društvenim mrežama.

Čim je Jokić uhvatio loptu, bacio je loptu preko cijelog terena za Stefana Jovića i našem kapitenu nije bilo teško da to pogodi:

Pogledajte

00:15
Nikola Jokić bacio asistenciju preko celog terena
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Naravno, zbog ovog Jokićevog dodavanja odmah je "skočila" temperatura u Rigi i to su potezi zbog kojih se dolazi na mečeve na Eurobasketu 2025, a da stvar bude nevjerovatnija u narednih nekoliko minuta Jokić je pokušao još dva takva dodavanja, jednom je asistirao Nikoli Joviću, dok je drugi put presječeno dodavanje.

Ovo je inače dodavanje koje je Jokić već "doktorirao" u NBA ligi i viđamo gotovo svake noći kada je s Denverom na parketu, a sada su priliku imali i navijači na Eurobasketu.

košarka Nikola Jokić Češka orlovi

