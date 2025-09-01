"Jao, kakva ste đubrad": Jokić odmah odgovorio saigračima na prozivke, jedno nikad ne radi

Pogledajte hit-reakciju Nikole Jokića u miks-zoni kada je prošao pored srpskih novinara, a saigrači ga ubjeđivali da prvi put zastane i da izjavu.

Najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić ne daje izjave za srpske medije i svi su se već pomirili sa tim, a zbog toga su ga saigrači "zadirklivali". Poslije nove ubjedljive pobjede "orlova" na Eurobasketu, ovoga puta protiv Češke (82:60), Jokić i ostali košarkaši Srbije prolazili su pored medija u miks-zoni i moglo je da se čuje da mu govore "stani i pričaj s njima".

Nije to ubijedilo Jokića, samo se nasmijao i okrenuo ka saigračima, pa im je u svom stilu s osmijehom poručio: "Jao, kakva ste đubrad", što je oraspoložilo i novinare. Pogledajte tu scenu:

Pogledajte 00:12 Jokić rekao "kakva ste djubrad"

Podsjetimo, Nikola Jokić je za razliku od meča protiv Letonije - kada je odveo "orlove" do pobjede sa 39 poena - ovoga puta bio "tiši". Nije bilo potrebe da dodaje gas, tako da je igrao samo 18 minuta i postigao je šest poena i zabilježio je sedam skokova, dok je takođe imao i četiri asistencije od čega je jedna zaista bila vanserijska.