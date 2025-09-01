logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Jao, kakva ste đubrad": Jokić odmah odgovorio saigračima na prozivke, jedno nikad ne radi

"Jao, kakva ste đubrad": Jokić odmah odgovorio saigračima na prozivke, jedno nikad ne radi

Autori Milutin Vujičić Autori Nemanja Stanojčić
0

Pogledajte hit-reakciju Nikole Jokića u miks-zoni kada je prošao pored srpskih novinara, a saigrači ga ubjeđivali da prvi put zastane i da izjavu.

Reakcija Nikole Jokića na prozivku saigrača Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić ne daje izjave za srpske medije i svi su se već pomirili sa tim, a zbog toga su ga saigrači "zadirklivali". Poslije nove ubjedljive pobjede "orlova" na Eurobasketu, ovoga puta protiv Češke (82:60), Jokić i ostali košarkaši Srbije prolazili su pored medija u miks-zoni i moglo je da se čuje da mu govore "stani i pričaj s njima".

Nije to ubijedilo Jokića, samo se nasmijao i okrenuo ka saigračima, pa im je u svom stilu s osmijehom poručio: "Jao, kakva ste đubrad", što je oraspoložilo i novinare. Pogledajte tu scenu:

Pogledajte

00:12
Jokić rekao “kakva ste djubrad”
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Podsjetimo, Nikola Jokić je za razliku od meča protiv Letonije - kada je odveo "orlove" do pobjede sa 39 poena - ovoga puta bio "tiši". Nije bilo potrebe da dodaje gas, tako da je igrao samo 18 minuta i postigao je šest poena i zabilježio je sedam skokova, dok je takođe imao i četiri asistencije od čega je jedna zaista bila vanserijska.

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka Nikola Jokić Eurobasket 2025

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC