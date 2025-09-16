Procurio najveći plan u NBA ligi: Golden Stejt krenuo po Nikolu Jokića

Nikola Jokić mogao bi da za dvije godine potpiše za Golden Stejt, otkrivaju veliki američki mediji.

Izvor: Joshua Gateley / Getty images / Profimedia

Golden Stejt Voriorsi imaju plan da "napadnu" Nikolu Jokića i da probaju da ga dovedu u ljeto 2027. godine, saznao je "Njujork Tajms".

Novinar Sem Amik otkrio je da Voriorsi nisu jedini koji žele da za dvije godine dovedu najboljeg igrača svijeta. Te 2027. on će imati opciju da sam donese odluku o odlasku ili o ostanku u posljednjoj sezoni ugovora, za godišnji iznos od 62,8 miliona dolara.

"Golden Stejt Voriorsi žele da sačuvaju maksimalnu fleksibilnost za ljeto 2027. U ovom trenutku, imaju 'u knjigama' samo predviđenih 13,4 miliona dolara za Mozesa Mudija i 10 miliona za Badija Hilda, koji ima tog ljeta mogućnost da bira da li će da ostane", objavio je on.

"Voriorsi su svjesni da i Janis Adetokumbo i Nikola Jokić imaju opciju da sami 'izađu' iz ugovora pred sezonu 2027/28 i teško je očekivati da su jedini koji love velike zvijezde. Timovi sa velikih tržišta, poput Lejkersa i Klipersa, slali su slične signale posljednjih mjeseci", navedeno je u tekstu Sema Amika.

Jokić će imati 32 godine i važnu odluku pred sobom

Izvor: REAU ALEXIS / imago sportfotodienst / Profimedia

Nikola Jokić u ljeto 2027. imaće 32 godine i 12 sezona u dresu Denver Nagetsa. Franšizu iz Kolorada doveo je do najvećih uspjeha u istoriji, jer joj je donio titulu 2023. godine i u njenom dresu tri puta bio proglašen za MVP-a lige, kao i za MVP-a NBA finala 2023.

Ovog ljeta, nakon neuspjeha sa Srbijom na Eurobasketu u Letoniji, Jokić se sprema za svoju treću godinu aktuelnog ugovora na 276,1 milion dolara. Za sobom je ostavio najbolju individualnu sezonu u karijeri, 2024/25, tokom koje je prosječno postizao 29,6 poena, uz 12,7 skokova i 10,2 asistencije i prvi je centar u istoriji koji je ostvario tripl-dabl prosjek.

Nagetsi su ovog ljeta napravili krupne promjene da konačno ojačaju ekipu oko Jokića, poslavši Majkla Portera u Bruklin za Kema Džonsona, rastali su se sa Raselom Vestbrukom i doveli rezervnog centra Jonasa Valančijunasa, kao i bekove Brusa Brauna i Tima Hardeveja Džuniora.

Gdje će tada biti Stef Kari?

Gdje će tada biti Stef Kari?

Najbolji šuter svih vremena Stef Kari imaće za dva ljeta 39 godine i ovog ljeta je poručio da nema namjeru da se povuče, iako i dalje ne zna odluku kluba o produženju saradnje.

"Nisam ni blizu penziji. Ne znam šta će biti poslije ovog ugovora, ali radim sve što mogu da ostanem gibak i aktivan", kazao je on ovog leta.

Već 15 sezona ljubitelji košarke imaju zadovoljstvo da uživaju u njegovim igrama, a on radi sve što može da igra što duže. Aktuelni ugovor sa Golden Stejtom ističe mu baš u ljeto 2027, kada će postati neograničeno slobodan igrač. Do tada će zaraditi 59,6 miliona ove sezone i 62,5 naredne.

"Predsezona mi teže pada od sezone, jer kada uđete u ritam od 82 utakmice, onda se sve svodi na repeticiju. Znate šta morate da radite, treninzi, slobodni dani, ali tada su svakako utakmice zabavni dio posla", dodao je najbolji šuter svih vremena.