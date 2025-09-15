Sa Eurobasketa stiglo priznanje za Jokića

U drugoj idealnoj petorci Eurobasketa našao se i Nikola Jokić.

Prva petorka Eurobasketa pripala je isključivo NBA igračima dok je u drugoj bilo mjesta za makar dvojicu iz Evrolige. Naravno, u drugom timu kontinentalnog takmičenja bilo je mjesta i za Nikolu Jokića koji nije posustajao u svim mečevima "orlova". Takođe, priznanja su dobili i Džedi Osman, ali i Deni Avdija koji su bili na visini zadatka u svim mečevima svojih reprezentacija.

U drugoj najboljoj petorci našao se Džordan Lojd, naturalizovani igrač reprezentacije Poljske. Ovaj tim stigao je do četvrtfinala, a bek Monaka prosječno je bilježio 22,4 poena po susretu, a zanimljivo je i to da je u sedam utakmica ubacio 19 trojki, a tako je i zauzeo i peto mjesto na listi najboljih strelaca takmičenja. Njegov učinak na ovom prvenstvu je neverovatan, jer Lojd u Monaku bilježi 10,8 poena, dok je na kontinentalnom takmičenju bio daleko uspješniji. Ujedno, Lojd je jedan od rijetkih igrača Evrolige koji se našao u petorci Eurobasketa.

Pored Lojda još jedan momak iz elitnog takmičenja dobio je priliku da bude u idealnoj petorci. U pitanju je Džedi Osman, momak rođen u Sjevernoj Makedoniji, a koji nosi dres reprezentacije Turske. Osman je na Eurobasketu bilježio 16 poena, 2,8 skokova i 1,6 dijeljenih lopti po meču, ali ono što je uradio u finalu, kada se Turska borila protiv Njemačke za titulu šampiona Evrope, bio je nevjerovatno. Na terenu je proveo svih 40 minuta i za to vrijeme ubacio je 23 poena, uz procenat šuta iz igre od 54 posto, a kad je u pitanju šut za tri - pogodio je 6-9, što je 67 posto.

Deni Avdija, momak koji vuče korijene sa Kosova i Metohije, odigrao je vrlo dobro takmičenje i završio na trećem mjestu najboljih strelaca sa prosjekom od 24 poena po utakmici. Bilježio je Avdija i 6,8 skokova, a protiv Slovenije imao je statistiku vrijednu pomena, pošto je ubacio 34 poena i uhvatio devet lopti.

Lauri Markanen takođe je dio idealne petorke, nije bilo mjesta za NBA zvijezdu u prvoj petorci, ali druga je bila zagarantovana Fincu koji je igrao bez greške cijeli Eurobasket. Markanen je bilježio 23,1 poena po susretu, hvatao 8,1 loptu po meču, dijelio 2,2 asistencije i krao 2,1 loptu. Takođe, odveo je Finsku i do istorijskog rezultata pošto su zauzeli četvrto mjesto na turniru, ali kao najveći uspjeh ostaće pobjeda nad Srbijom u osmini finala.

Na kraju, ali ne i najmanje važan je Nikola Jokić. Možda je Srbija neočekivano rano završila takmičenje, ali trostruki MVP NBA lige morao se naći u idealnoj petorci, makar u drugoj postavi. Jokić se nalazi na šestom mjestu najboljih strijelaca sa prosjekom od 22,3 poena po meču. Ako je nešto sigurno - Srbija nije ispala zbog Jokićevog nedostatka truda, pošto je gotovo u svim mečevima bio na visini zadatka i pravdao epitet najboljeg igrača svijeta. Jokić je bilježio i devet skokova, ali i 4,2 asistencije u proseku.

Ko su članovi druge idealne petorke Eurobasketa?

Džedi Osman (Turska)

Lauri Markanen (Finska)

Džordan Lojd (Poljska)

Deni Avdija (Izrael)

Nikola Jokić (Srbija)

Ko je u idealnoj petorci Eurobasketa?

Denis Šreder (Njemačka)

Luka Dončić (Slovenija)

Franc Vagner (Njemačka)

Janis Adetokunpo (Grčka)

Alperen Šengun (Turska)

