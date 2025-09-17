Šejn Larkin ipak nije "odjavio" Tursku?

Šejn Larkin ostaće u reprezentaciji Turske.

Reprezentacija Turske postala je vicešampion Evrope, a tim je pored razigrane NBA zvijezde Alperena Šenguna vodio i iskusni Šejn Larkin. Poslije prvog priznanja u dresu Turske, činilo se da se igrač Efesa oprostio od nacionalnog tima, na svom instagram nalogu napisao je da mu je "bilo zadovoljstvo da nosi dres reprezentacije". Međutim, sada je sportski direktor Efesa Ismail Senol pojasnio da će Larkin i u budućnosti braniti boje ekipe Ergina Atamana.

Mnogim turskim medijima učinilo se da je objava Šejna Larkina oproštajna iz reprezentacije Turske, pa je to izazvalo dozu zabrinutosti. Sve je ukazivalo na oproštaj iz tima, pošto je odmah po osvajanju medalje osvanula poruka svim navijačima ovog tima. Zbog toga je Senol morao da objasni riječi naturalizovanog igrača.

"U poruci Šejna Larkina, nastaloj nakon osvajanja istorijske srebrne medalje na Evropskom prvenstvu, nema izjave da napušta nacionalni tim. Molim vas, ne obraćajte pažnju na izvještaje koji sugerišu drugačije", objasnio je.

Šta je Larkin napisao?

Na instagram nalogu Šejn Larkin postavio je fotografiju reprezentacije sa kojom je stigao do drugog mjesta na kontinentalnom takmičenju. Tom prilikom je napisao: "Prije 7 godina stigao sam u Tursku reprezentaciju bez ikakvih očekivanja. U to vrijeme, to je bilo samo još jedno mjesto gdje sam mogao da nastavim da igram igru koju volim. A sada, sedam godina kasnije, zaista osjećam da je ovo mjesto moj drugi dom. Način na koji ste me prihvatili i podržali znači mi više nego što bih ikada mogao da izrazim riječima."

"Iako nismo na kraju postigli krajnji cilj - zlatnu medalju, ljubav i podrška koju smo osjećali širom cijele zemlje djeluju kao veća nagrada od same medalje. Mojim saigračima (mojoj braći), trenerskom osoblju, upravi, trenerima i svima koji su igrali ulogu u ovom putovanju, cijenim vas. Bila mi je čast i privilegija da nosim dres nacionalnog tima i igram sa zastavom turske na grudima. Uvijek ću i zauvijek biti jedan od vas. Volim vas svim srcem", napisao je Larkin.

Već se spekulisalo da bi Larkin mogao da napusti tim i tako otvori mjesto drugom naturalizovanom igraču. Ipak, kako stvari stoje Amerikanac će i u narednom periodu biti dio tima Ergina Atamana.

