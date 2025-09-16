Odjavio Tursku nakon što joj je donio medalju: Vicešampion Evrope ostao bez vođe na terenu

Šejn Larkin oprostio se od reprezentacije Turske.

Reprezentacija Turske postala je vicešampion Evrope i mada su namjere ovog tima bile da stigne do najsjajnijeg odličja, ipak je Njemačka ta koja je preuzela tron kontinentalnog takmičenja. Poslije poraza u finalu Šejn Larkin (32) riješio je da se povuče iz nacionalnog tima Turske nakon što je osvojio prvu medalju sa ovim timom, pa je na svom instagram nalogu napisao kako je "bila čast nositi dres te ekipe".

Turska možda nije stigla kao glavni favorit u Rigu, ali je poslije meča sa Srbijom pokazala da je pretendent za medalju, a u finalu to i dokazala, pošto je susret protiv Njemačke bio jedini izgubljeni meč na čitavom takmičenju. Poslije srebrne medalje, Larkin je riješio da se povuče iz tima u kojem je igrao sedam godina, a to je potvrdio i na društvenim mrežama.

"Prije 7 godina stigao sam u Tursku reprezentaciju bez ikakvih očekivanja. U to vrijeme, to je bilo samo još jedno mjesto gdje sam mogao da nastavim da igram igru koju volim. A sada, sedam godina kasnije, zaista osjećam da je ovo mjesto moj drugi dom. Način na koji ste me prihvatili i podržali znači mi više nego što bih ikada mogao da izrazim riječima. Iako nismo na kraju postigli krajnji cilj - zlatnu medalju, ljubav i podrška koju smo osećali širom cijele zemlje deluju kao veća nagrada od same medalje. Mojim saigračima (mojoj braći), trenerskom osoblju, upravi, trenerima i svima koji su igrali ulogu u ovom putovanju, cijenim vas. Bila mi je čast i privilegija da nosim dres nacionalnog tima i igram sa zastavom turske na grudima. Uvijek ću i zauvijek biti jedan od vas. Volim vas svim srcem", napisao je Larkin.

Ko bi mogao da zamijeni Larkina?

Šejn Larkin je dugi niz godina nosio dres reprezentacije Turske i možda poenterski nije imao doprinos kao u Efesu, recimo u sezoni 2023/24 kad je bilježio 16,8 poena, ali partije koje je pružao pokazale su da je vrlo važan igrač ovog tima. Larkin je ubacivao 11,6 poena, ali i delio 5,1 asistenciju po susretu, hvatao 3,8 lopti i čak bilježio 1,3 ukradenu loptu po meču, pa je sa ponosom mogao da nosi i epitet vođe na terenu.

Ipak, pre početka Eurobasketa naslućivalo se da bi u tim Ergina Atamana mogao da stigne još jedan naturalizovani igrač. Pa osim Šejna Larkina i Adema Bone iz Nigerije, spominjalo se da bi se ovoj ekipi mogao pridružiti i Kendrik Nan ili Skoti Vilbekin, a govorilo se i o dolasku Tarika Biberovića. Sad kad je mjesto plejmejkera upražnjeno, postoji mogućnost da Turska dovede novog naturalizovanog igrača.

