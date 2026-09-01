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Željezničar gost Borca u derbiju: "Borićemo se i pokušati da osvojimo bodove"

Željezničar gost Borca u derbiju: "Borićemo se i pokušati da osvojimo bodove"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Španski strateg na klupi Željezničara najavio je susret sa Borcem (srijeda, 20.30).

David Muslera o utakmici Borac Željezničar Izvor: FK Željezničar

Derbi petog kola Premijer lige BiH odigraće u srijedu na Gradskom stadionu u Banjaluci (20.30) fudbaleri Borca i Željezničara.

I za jedne i za druge ovaj susret dolazi nakon remija u prošlom kolu. Sutrašnji domaćin je podijelio bodove sa Radnikom (2:2) postigavši izjednačujući pogodak u šestom minutu nadoknade, dok je ekipa sa Grbavice odigrala 1:1 sa Širokim Brijegom, iako je prva stigla do prednosti.

"Borac je aktuelni šampion i nedavno su se plasirali u Konferencijsku ligu. Igramo u gostima, tako da očekujemo tešku utakmicu koja će biti zahtjevna, ali uvijek imamo isti mentalitet, pokušaćemo da se borimo i osvojimo bodove", rekao je u najavi susreta u Banjaluci trener sarajevskog tima David Muslera, koji pred ovaj susret ima određene probleme u igračkom kadru.

"Još uvijek ne možemo da registrujemo Rodriga Pilota i Antu Kuliša. Takođe, isti igrači su i dalje povrijeđeni. To je situacija u ovom trenutku što se tiče igračkog kadra. U svakom slučaju, računam na sve igrače. Najvažnije mi je da svi budu angažovani i pokažu da žele i da zaslužuju da igraju. U fudbalu nema vremena za čekanje", naglašava španski trener, napomenuvši da je vidljivo da ekipa iz dana u dan napreduje.

"Ne mogu da je poredim sa prvim treningom koji smo imali. Zbog toga sam zadovoljan načinom na koji ovaj proces napreduje. Nadam se da će uskoro biti još bolje."

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

David Muslera Rodrigez fudbal FK Željezničar treneri FK Borac Premijer liga BiH

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