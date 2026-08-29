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"Iks" na Grbavici, Željezničar i Široki Brijeg podijelili bodove: Husković pogodio dva puta, jedan gol poništen

"Iks" na Grbavici, Željezničar i Široki Brijeg podijelili bodove: Husković pogodio dva puta, jedan gol poništen

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Sarajlije i Širokobriježani remizirali su na Grbavici u 4. rundi bh. šampionata.

Premijer liga BiH Željezničar Široki Brijeg Izvor: Avaz.ba

Fudbaleri Željezničara i Širokog Brijega remizirali su rezultatom 1:1 u jednom od derbija 4. kola Premijer lige BiH.

Široki Brijeg je tako i nakon četvrte utakmice u sezoni bez poraza i trenutno ima 8 bodova (2-2-0). Sa druge strane, Željezničar je poslije domaće pobjede protiv BSK-a (2:1) i poraza od Zrinjskog u Mostaru (2:0) upisao i prvi remi.

Semafor stadiona Grbavica pokazivao je 0:0 nakon prvih 45 minuta, iako se sredinom prvog dijela igre zatresla mreža ekipe sa Pecare. Eldar Dragović je prošao po lijevoj strani i odigrao povratni pas za Muharema Huskovića. Bivši igrač bečke Austrije je zakucao loptu pod prečku gola Širokog Brijega, ali je sudija Dragan Kesić iz Gradiške poništio gol jer su arbitri u VAR sobi primijetili da se Dragović nalazio u minimalnom ofsajdu.

Ipak, u 69. minutu se Husković našao na listi strijelaca u ovom duelu. Odlično je iskoristio proigravanje Bojana Nastića sa lijeve strane i postigao drugi pogodak u plavom dresu od početka sezone.

Nije, međutim, dugo trajala radost domaćih igrača i navijača. Samo osam minuta kasnije mrežu iza leđa Tarika Abdulahovića zatresao je Filip Matić, nakon asistencije Ivana Jelića, koji je samo šest minuta nakon ulaska na teren "spakovao" pogodak svom saigraču.

U narednom kolu, koje se igra već u utorak (1. septembar) i srijedu (2. septembar), Željezničar će biti gost Borca, dok će Široki Brijeg dočekati Sarajevo.

PREMIJER LIGA BiH – 4. kolo

BSK – Sloga Meridian 0:1

Željezničar – Široki Brijeg 1:1

Sarajevo – Zrinjski (20.45)

Nedjelja:

Radnik – Borac (21.00)

Odigrano u petak:

Čelik – Velež 3:0

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Premijer liga BiH fudbal FK Željezničar NK Široki Brijeg

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