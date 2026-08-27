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Sarajevo se pojačalo iz Ajntrahta: Novo ime na Koševu u napadu

Sarajevo se pojačalo iz Ajntrahta: Novo ime na Koševu u napadu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Džunior Avusu novi je član Sarajeva.

Džunior Avusu Izvor: FK Sarajevo

FK Sarajevo predstavio je ovog četvrtka novajliju u ofanzivnom redu, koji dolazi iz Bundeslige.

Trogodišnji ugovor sa klubom sa Koševa potpisao je krilni napadač Džunior Avusi, rođen 2006. godine u Madridu. Fudbalom je počeo da se bavi u španskom klubu Rasing Parla, odakle se još kao dijete preselio u Njemačku.

Bio je najprije član Redelhajmera, da bi 2017. godine ušao u omladinski sistem Ajntrahta, iz kojeg je sada i stigao u Sarajevo. Najbolje partije u klubu iz Frankfurta bilježio je kao kadet (U-17), gdje je na 26 utakmica postigao 14 golova uz 13 asistencija.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

FK Sarajevo fudbal transferi Premijer liga BiH

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