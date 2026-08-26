FS BiH ukinuo suspenziju stadiona Koševo!

Sarajevo je dobilo uslovnu dozvolu da igra domaće mečeve na svom stadionu.

Izvor: Avaz.ba

Takmičarska komisija FS BiH donijela je na telefonskoj sjednici odluku o privremenom ukidanju suspenzije za odigravanje takmičarskih utakmica na stadionu Koševo.

"Nakon kontrolnog pregleda ovlaštenog predstavnika kompanije 'ProPitch' iz Škotske, izvršenom po pozivu Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine a prema zahtjevu FK Sarajevo za pregled i ocjenu stanja terena od dana 17.8.2026. godine, dostavljen je stručni nalaz u kojem je konstantovan visok stepen oštećenja hibridne podloge na glavnom terenu stadiona 'Asim Ferhatović Hase'. Analizom parametara izvršenih mjerenja podloge glavnog terena i hibridnih vlakana, identifikovana je trajna šteta na travnatoj površini te se ista mora zamijeniti novom hibridnom podlogom. Do okončanja naloženih radova, a prema zaključcima iz stručnog nalaza 'ProPitcha' glavni teren stadiona 'Asim Ferhatović Hase' se do povratka u prvobitno stanje neće kategorisati kao teren sa hibridnom podlogom. Troškove sanacije glavnog terena obavezan je snositi vlasnik stadiona 'Asim Ferhatović Hase'", navode iz Saveza, dodavši:

"Zbog utvrđenog rasporeda utakmica, integriteta i kalendara takmičenja WWin lige BiH u narednom periodu, kao i nemogućnosti pronalaska alternativnog stadiona za odigravanje zvaničnih utakmica u takmičenju WWin lige BiH, Komitet za takmičenje FS BiH je dao uslovnu saglasnost FK Sarajevo za odigravanje utakmica na stadionu Asim Ferhatović Hase zaključno sa posljednjim kolom jesenje polusezone WWin lige BiH za sezonu 2026/27."

Stadion je, podsjetimo, suspendovan zbog lošeg stanja travnjaka nakon tri uzastopna koncerta Dine Merlina - 31. jula te. 1. i 2. avgusta. Stoga je bordo tim prve dvije domaće utakmice u ligi, protiv Radnika i BSK-a, morao da igra na stadionima Veleža i Čelika.

Prvu narednu utakmicu na Koševu Sarajevo će odigrati predstojećeg vikenda, kada će u derbiju 4. kola ukrstiti koplja sa Zrinjskim.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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