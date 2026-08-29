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Ognjenović nakon prve "trojke" Sloge: Nisam zadovoljan drugim poluvremenom, analiziraćemo!

Ognjenović nakon prve "trojke" Sloge: Nisam zadovoljan drugim poluvremenom, analiziraćemo!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Treneri BSK-a i Sloge Meridian sumirali su meč u Krupi na Vrbasu (0:1).

Perica Ognjenović Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Fudbaleri Sloge Meridian upisali su ovog vikenda prvi trijumf u novoj premijerligaškoj sezoni.

Nakon remija sa Širokim Brijegom na Pecari (0:0) i poraza u Mostaru u susretu sa Veležom (2:0), Dobojlije su na trećem gostovanju od početka takmičarske godine porazili tim banjalučkog BSK-a (0:1).

"Čestitam mojim igračima na zasluženoj pobjedi koju smo ostvarili. Znali smo da neće biti lako. Jednostavno spremali smo se na malo neki drugačiji način s obzirom na uslove ovdje, na ovaj teren. Mislim da smo sasvim dobro ušli u utakmicu. U drugom poluvremenu. kada je trebalo da radimo ono što smo spremali, nismo. Tražićemo, ispravljaćemo uzroke. Sigurno da nisam nisam zadovoljan drugim poluvremenom nikako", rekao je poslije meča trener Sloge Meridian Perica Ognjenović, čije igrače u utorak (1. septembar) očekuje prva domaća utakmica u novoj sezoni. Rival na Lukama biće im zenički Čelik.

"Dočekali smo i mi da igramo pred pred domaćom publikom. Spremaćemo se, imamo jako kratak rok, utakmica je već u utorak. Igramo za praktično 72 sata, tako da ćemo se truditi da što brže osvježimo ekipu."

Izvor: Mondo/Slaven Petković

BSK, sa druge strane, nije uspio da pred svojim navijačima ostvari drugu pobjedu, nakon što je u drugoj rundi savladan Velež.

"Čestitam i jednoj i drugoj ekipi na fer i korektnoj utakmici i naravno ekipi Sloge iz Doboja na pobjedi. Mislim da so u prvom poluvremenu bili ravnopravni, imali smo stativu kod 0:0. Da smo tu dali gol, možda bi utakmica otišla u drugom smjeru. Međutim, ono što ne smijemo da radimo, to su individualne greške. Već četvrtu utakmicu primamo golove na naše individualne greške. Čist pas, primimo gol i ekipa kao Sloga Doboj to naravno kazni. Što se tiče drugog poluvremena, mislim da smo stvarno kontrolisali, dominirali tokom svih 45 minuta, stvarali smo situacije i držali posjed. Nismo, međutim, postigli golove, nismo osvojili bodove, idemo dalje, moramo da radimo i da vjerujemo. Očekuje nas jako teška utakmica u narednom kolu protiv ekipe Zrinjskog. Na nama je da radimo, da se borimo, da se trudimo i vidjećemo gdje će nas to dovesti", istakao je strateg banjalučkog kluba Bojan Puzigaća.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

FK Sloga Doboj FK BSK fudbal Premijer liga BiH treneri Perica Ognjenović Bojan Puzigaća

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