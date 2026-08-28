Željezničar optimista pred Široki Brijeg: Uz trud i borbenost možemo do pobjede!

Željezničar želi bodove u duelu sa Širokim Brijegom.

Izvor: FK Željezničar

Željezničar u subotu u okviru 4. kola Premijer Lige BiH dočekuje Široki Brijeg

Trener kluba sa Grbavice David Muslera je optimista pred ovaj susret.

„Analizirali smo našeg narednog protivnika, Široki. U defanzivnim zadacima su dobro organizovani, posebno u srednjem bloku. U ofanzivnim zadacima su dobri u kontranapadima i prekidima, tako da moramo obratiti pažnju na te segmente igre. Već sam razgovarao s igračima o tome šta trebamo uraditi sutra kako bismo pokušali osvojiti tri boda. To je za nas veoma važna utakmica, ne samo zato što igramo kod kuće. Znamo da je Široki težak protivnik, ali imamo svoj plan i držat ćemo ga se. Vjerujem da uz dobar trud i borbenost možemo pobijediti, rekao je Muslera.

On je u međuvremenu dobio tri nova igrača.

„Svi igrači su važni. Od početka sezone, iz sedmice u sedmicu, mogli smo registrovati određene nove igrače. Još uvijek nemamo na raspolaganju Rodriga Pilota, ali ostali igrači su već dostupni za nastup. Kao što sam rekao, svi igrači su važni. Zadovoljan sam što smo uspjeli registrovati većinu njih. Nadam se da će nam svi igrači koji dolaze pomoći da napredujemo. Za mene je tačno da Zrinjski i Borac izgledaju kao ekipe koje su jedan korak ispred ostalih klubova, ali ja želim biti konkurentan protiv svih njih. Prošle sedmice sam napravio taktički plan kako bismo pokušali osvojiti bodove protiv njih. Uglavnom je funkcionisao, ali dvije naše greške su nas skupo koštale. I dalje vjerujem da je ovo proces koji moramo proći. Potrebno nam je određeno vrijeme. Igrači dolaze“, rekao je trener Željezničara i istakao da želi što bolji plasman u prvenstvu.

„Imamo velike ambicije. Pokuša ćemo svi zajedno, igrači i ja, dati sve od sebe i završiti sezonu što je moguće više na tabeli. Nije lako, ali moramo se boriti za to. Najvažnije mi je što vidim da igrači napreduju“, rekao je Muslera.

Sedamnaestogodišnji Aldian Korora skupio je pet mečeva u plavom dresu i igrao je u prošlom kolu protiv Zrinjskog.

„Sanjam o ovome još od kada sam bio dijete. Mislim da zaslužujem biti ovdje, mislim da zaslužujem biti starter i sutra ću to i pokazati, rekao je on i dodao da mu je dodatna motivacija konkurencija koju ima u vidu iskusnih napadača.

„Mogu mnogo toga naučiti od njih. Mnogo su stariji od mene i mnogo iskusniji. Imaju svoje kvalitete. Naravno da mogu nešto naučiti od njih. Ovdje smo da guramo jedni druge i da se međusobno takmičimo. Nije da mi treba mnogo vremena“, rekao je on.

Utakmica Željezničar – Široki Brijeg se igra u subotu s početkom od 18.00 časova.