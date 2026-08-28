Prvo slavlje Čelika: Mašić het-trikom vodio Zeničane do pobjede protiv Veleža

Nakon tri uzastopna poraza, povratnik u društvo najboljih stigao do prvog trijumfa u Premijer ligi BiH.

Izvor: Promo/NK Čelik Zenica/Draženko Jurišić

Zenički Čelik upisao je prvi trijumf od povratka u premijerligaško društvo.

Predvođeni trostrukim strijelcem Anesom Mašićem, Zeničani su na svom "Bilinom polju" u četvrtom kolu Premijer lige BiH savladali mostarski Velež 3:0 (2:0).

U osmom minutu pokušao je Mašić, ali su gosti uspjeli da otklone opasnost. Ipak, bila je to najava onoga što se dešavalo u drugom dijelu prvog poluvremena.

Ipak, prije vodećeg gola Čelika sjajnu priliku imali su gosti, kada je Rahimić u 22. minutu nakon kontranapada pogodio stativu.

ČELIK - VELEŽ 3:0 (2:0)

/Mašić 29, 43, 63/

A onda se probudio za sada jedini strijelac Zeničana u društvu najboljih. Mašić je u 29. minutu pogodio direktno iz slobodnog udarca. Zaspala je odbrana gostiju, lopta upućena iskosa sa lijeve strane preletjela je sve, iznenadila i Velića i završila iza njegovih leđa.

Mostarci nisu imali rješenja za Mašića, koji je u finišu prvog poluvremena stigao i do drugog gola. Odlično se oslobodio svog čuvara, okrenuo se i još jednom matirao Velića, pa je domaći tim na pauzu između dva poluvremenu otišao sa sigurnom prednošću.

Sjajno golgetersko veče Mašić je kompletirao het-trikom u 66. minutu i tada je sve bilo riješeno, pa do kraja duela u Zenici nije bilo velikih uzbuđenja.

Ovim trijumfom Čelik je prestigao današnjeg rivala na tabeli, koji ostaje na tri boda iz četiri susreta.

Izvor: Promo/NK Čelik Zenica/Draženko Jurišić

ČELIK: Šutković, Sivac, Tomašević, Horić, Omić, Gogić, Mohedano, Faraž, Hrvanović, Amoa, Mašić. Trener: Bojan Regoje.

Šutković, Sivac, Tomašević, Horić, Omić, Gogić, Mohedano, Faraž, Hrvanović, Amoa, Mašić. Bojan Regoje. VELEŽ: Velić, Duranović, Hrkać, Omerović, Imamović, Abdulah, Bešagić, Stojanović, Nukić, Salčin, Rahimić. Trener: Ibro Rahimić.

PREMIJER LIGA BIH - 4. KOLO:

Čelik - Velež 3:0 (2:0)

/Mašić 29, 43, 66/

Subota:

BSK - Sloga (15.45)

Željezničar - Široki Brijeg (18.00)

Sarajevo - Zrinjski (20.45)

Nedjelja:

Radnik - Borac (21.00)



