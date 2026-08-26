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Velež ozvaničio odlazak napadača: Armin Spahić ide u Rusiju

Velež ozvaničio odlazak napadača: Armin Spahić ide u Rusiju

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Armin Spahić karijeru nastavlja u Rusiji.

Armin Spahić Izvor: FK Velež

FK Velež ozvaničio je danas odlazak Armina Spahića, udarne napadačke igle tima.

Ofanzivac visok 2.05 metara, rođen 2000. godine u Austriji, jedan je od rijetkih prošlosezonskih prvotimaca koji je ostao u Vrapčićima. U klub je stigao početkom 2026. godine iz Tuzla sitija i dogovorio sraadnju do kraja kalendarske godine, ali je već nakon šest mjeseci odlučio da digne sidro.

Tako će u narednom periodu igratu u Rusiji i nastupati za tim Spartaka iz Kostrome, koji je u prošloj sezoni zauzeo sedmo mjesto u drugoligaškom rangu.

Spahić je do sada u dresu "rođenih" iz Mostara upisao 28 nastupa i pritom postigao 8 golova, uz 3 asistencije. Uz već pomenuti Tuzla siti, u BiH je branio i boje Gradine iz Srebrenika i tešanjskog TOŠK-a, dok je u Austriji bio član Horna.

Ko je sve otišao iz Veleža ovog ljeta

U ljetnom prelaznom roku klub iz grada na Neretvi napustili su Tarik Karić (Rakov), Andro Babić (Akademiko Vizeu), Ivan Šarić (Sarajevo), Selmir Pidro (Sarajevo), Mićo Kuzmanović (Radnički 1923), Amar Milak (Borac), Eldar Mehić (Zvijezda 09), Omar Kuko (Jedinstvo Bihać), dok sa druge strane novi angažman nisu pronašli Besim Šerbečić, Vasilije Đurić, Edo Vehabović i Klemen Šturm.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Armin Spahić fudbal Premijer liga BiH FK Velež transferi

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