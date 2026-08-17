Velež pojačao napad iz rumunskog Hermanštata

Fudbalski klub Velež dobio je novo pojačanje u napadačkoj liniji.

Izvor: FK Velež/zvanični sajt

Poslije dva početna poraza u Premijer ligi Bosne i Hercegovine na gostovanju kod banjalučkih klubova – Borca i BSK-a, mostarski Velež pojačao je napad.

Dvadesetšestogodišnji krilni napadač iz Švedske Munga Aluta Simba potpisao je dvogodišnji ugovor sa “rođenima”.

Simba je rođen 8. maja 2000. godine u Stokholmu, a pored švedskog ima i državljanstvo DR Konga. Riječ je o polivalentnom ofanzivcu koji primarno djeluje po krilnim pozicijama, a po potrebi može odgovoriti svim zadacima u napadu.

Karijeru je gradio u Švedskoj i Norveškoj, a u Mostar stiže iz rumunskog Hermanštata.

Iz stručnog štaba Veleža istakli su kako polažu velike nade u Simbin kvalitet i vjeruju da će se brzo prilagoditi ekipi i opravdati povjerenje u crvenom dresu.

"Dobrodošao Simba!", poručili su iz mostarskog tima.

(MONDO)