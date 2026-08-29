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Počinje paklen premijerligaški ritam za Borac: "Prvenstvo je prioritet, cilj je odbrana titule!"

Počinje paklen premijerligaški ritam za Borac: "Prvenstvo je prioritet, cilj je odbrana titule!"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Borac u prvoj narednoj ligaškoj utakmici (nedjelja, 21.00) gostuje Radniku.

Radnik Borac najava Vinko Marinović Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Nakon što su preko Vikingura izborili plasman u Konferencijsku ligu, a potom saznali i imena svih rivala u glavnoj fazi, fudbaleri Borca okreću se obavezama u bh. prvenstvu.

Izabranici Vinka Marinovića ulaze u paklen ritam odigravanja mečeva, a prvi naredni duel zakazan je za nedjelju u 21.00 čas, kada će crveno-plavi biti gosti bijeljinskog Radnika.

"Nakon ovog velikog uspjeha koji smo napravili, sad veoma brzo nam slijedi prvenstvo. I naravno da u prvenstvu želimo da zadržimo kontinuitet jer nam je primarni cilj da odbranimo titulu. Sutra nas očekuje Radnik u Bijeljini, utakmica koja je nama uvijek po dosadašnjem iskustvu uvijek zahtjevna i teška. Radnik je prvenstvo otvorio dobrom igrom, nije to materijalizovao bodovima, ali sigurno da imaju dobru ekipu i da nas čeka težak meč. Što se nas tiče, mi smo već u nekom ritmu srijeda - subota, odnosno četvrtak - nedjelja, nije bitno, računajući i Evropu. Međutim, sad u ovom momentu, moramo brzo da se prebacimo sa Evrope na domaće prvenstvo i, naravno, želimo da odigramo kvalitetnu utakmicu i da zadržimo ovaj kontinuitet koji smo imali u protekle dvije prvenstvene utakmice", rekao je Marinović u najavi gostovanja u Semberiji, nastavivši:

"Imam maksimalno povjerenje u sve igrače i možemo i moramo da kažemo da je ova utakmica protiv Vikingura sigurno ostavila dosta traga i dosta pražnjenja. Bez obzira, nama je sada prvenstvo prioritet i moramo brzo da se prebacimo sa ovih evropskih utakmica na domaće prvenstvo jer sad nas u ovom periodu, u ovih sedam dana, očekuju zaista jtri teške i zahtjevne utakmice. Poslije Radnika imamo derbi sa Željezničarom u srijedu, odmah nam već u subotu slijedi derbi sa Sarajevom, tako da nam je sada glavna preokupacija prvenstvo."

Za ovaj meč Marinović ne može da računa na Davida Vukovića i Srđana Grahovca. Takođe, određene probleme sa povredom osjeća i Viktor Rogan, pa je njegov nastup pod upitnikom.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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FK Borac FK Radnik Bijeljina Premijer liga BiH fudbal

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