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Ovo su protivnici Borca u Konferencijskoj ligi: Atalanta dolazi u Banjaluku, crveno-plavi gostuju Panatinaikosu!

Ovo su protivnici Borca u Konferencijskoj ligi: Atalanta dolazi u Banjaluku, crveno-plavi gostuju Panatinaikosu!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Poznati svi protivnici Borca u ligaškoj fazi Konferencijske lige!

borac žrijeb Izvor: Screenshot

ŽRIJEB:

Poznati su svi protivnici Borca. Crveno plavi će igrati protiv Atalante, KuPSa i Rige kod kuće, a gostovaće Panatinaikosu, Hartsu i Mjalbiju

Izvor: UEFA/Screenshot

Borac će gostovati Panatinaikosu!

Ovo je žrijeb prvog šešira

Izvor: UEFA PrintScreen

- Zvezda dočekuje Kopenhagen u Beogradu

- Borac čeka Atalantu u Banjaluci!

Izvor: UEFA/Screenshot

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Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Danas nas čeka žrijeb Konferencijsku ligu, a BIH će imati jednog predstavnika u ovom takmičenju.

To je banjalučki Borac koji je nakon sezone 2024/25 izborio drugo učešće u ligaškoj fazi Konferencijske lige nakon pšto je u plej-ofu eliminisao islandski Vikingur.

Crveno-plavi su šampiona Islanda prvo pobijedili u Rejkjaviku 3:1, a onda istim rezultatom slavili u četvrtak uveče u revanšu u Banjaluci i tako obezbijedili mjesto među 36 ekipa.

Iako i u Konferencijskoj ligi učestvuje 36 ekipa kao u Ligi šampiona i Ligi Evrope žrijeb je drugačiji.

Za razliku od ova dva takmičenja, gdje imamo četiri šešira, na žrijebu za Konferencijsku ligu je šest - i iz svakog dobijate po jednog protivnika.

Poslije toga, kompjuter određuje protiv kojih timova se igraju mečevi kod kuće, a kod kojih na strani.

Ovo su šeširi:

PRVI ŠEŠIR: Atalanta, Braga, Ajaks, Frajburg, Monako, Kopenhagen

DRUGI ŠEŠIR: Mitjiland, Crvena zvezda, Gent, Panatinaikos, Pafos, Brajton

TREĆI ŠEŠIR: Lugano, Hetafe, KuPS, Tvente, Linkoln Red Imps, BORAC

ČETVRTI ŠEŠIR: Sint-Trojden, Bran, Harts, Kairat, Trabzon, Univerzitatea Krajova

PETI ŠEŠIR: Riga, Hajduk, Jablonec, Nordsjeland, Orhus, Inter Eskaldes

ŠESTI ŠEŠIR: Tun, CSKA Sofija, Kauno Žalgiris, Mjelbi, Iberija 1999, Egnatija

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Tagovi

FK Borac Konferencijska liga FK Crvena zvezda

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