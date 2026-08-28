Ovo su protivnici Borca u Konferencijskoj ligi: Atalanta dolazi u Banjaluku, crveno-plavi gostuju Panatinaikosu!

Poznati svi protivnici Borca u ligaškoj fazi Konferencijske lige!
ŽRIJEB:
Poznati su svi protivnici Borca. Crveno plavi će igrati protiv Atalante, KuPSa i Rige kod kuće, a gostovaće Panatinaikosu, Hartsu i MjalbijuIzvor: UEFA/Screenshot
Borac će gostovati Panatinaikosu!
Ovo je žrijeb prvog šeširaIzvor: UEFA PrintScreen
- Zvezda dočekuje Kopenhagen u Beogradu
- Borac čeka Atalantu u Banjaluci!Izvor: UEFA/Screenshot
-Legenda Bešiktaša Metin Tekin je specijalni gost na žrijebu u Grimaldi forumu u Monaku
- Prvo će se održati žrijeb ekipa iz prvog šešira, tu ćemo saznati jednog protivnika crveno-plavih
- Sada počinje žrijeb za Konferencijsku ligu
- Završava žrijeb za Ligu Evrope, uskoro počinje žrijeb za Konferencijsku liguIzvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Danas nas čeka žrijeb Konferencijsku ligu, a BIH će imati jednog predstavnika u ovom takmičenju.
To je banjalučki Borac koji je nakon sezone 2024/25 izborio drugo učešće u ligaškoj fazi Konferencijske lige nakon pšto je u plej-ofu eliminisao islandski Vikingur.
Crveno-plavi su šampiona Islanda prvo pobijedili u Rejkjaviku 3:1, a onda istim rezultatom slavili u četvrtak uveče u revanšu u Banjaluci i tako obezbijedili mjesto među 36 ekipa.
Iako i u Konferencijskoj ligi učestvuje 36 ekipa kao u Ligi šampiona i Ligi Evrope žrijeb je drugačiji.
Za razliku od ova dva takmičenja, gdje imamo četiri šešira, na žrijebu za Konferencijsku ligu je šest - i iz svakog dobijate po jednog protivnika.
Poslije toga, kompjuter određuje protiv kojih timova se igraju mečevi kod kuće, a kod kojih na strani.
Ovo su šeširi:
PRVI ŠEŠIR: Atalanta, Braga, Ajaks, Frajburg, Monako, Kopenhagen
DRUGI ŠEŠIR: Mitjiland, Crvena zvezda, Gent, Panatinaikos, Pafos, Brajton
TREĆI ŠEŠIR: Lugano, Hetafe, KuPS, Tvente, Linkoln Red Imps, BORAC
ČETVRTI ŠEŠIR: Sint-Trojden, Bran, Harts, Kairat, Trabzon, Univerzitatea Krajova
PETI ŠEŠIR: Riga, Hajduk, Jablonec, Nordsjeland, Orhus, Inter Eskaldes
ŠESTI ŠEŠIR: Tun, CSKA Sofija, Kauno Žalgiris, Mjelbi, Iberija 1999, Egnatija