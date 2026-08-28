Damir Hrelja definitivno napušta banjalučki Borac i odlazi u Tursku.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Banjalučki Borac ostvario je još jedan veliki uspjeh i dvostrukom pobjedom protiv Vikingura izborio svoje drugo učešće u ligaškoj fazi Konferencijske lige.

Nakon pobjede 3:1 u Rejkjaviku crveno-plavi su u četvrtka uveče u revanšu slavili identičnim rezultatom i tako još jednom obradovali svoje navijače.

Duel sa Vikingurom pred gotovo ispunjenim tribinama Gradskog stadiona bio je ujedno i posljednji meč Damira Hrelje u crveno-plavom dresu.

Poslije završetka meča navijači Borca su skandirali "DAMIRE OSTANI“, ali popularni "Šilja" ipak će napustiti Banjaluku nakon što je pomogao ekipi da izbori evropsku jesen.

Već danas Hrelja putuje u Tursku na potpis ugovora sa turskim drugoligašem Pendiksporom.

Vidi opis Hrelja odigrao posljednju utakmicu u crveno-plavom: Danas odlazi u Tursku na potpis sa novim klubom! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 18 18 / 18 AD

Nije poznato koliko će šampion BIH dobiti na ime obeštećenja, a trenutno se vrijednost krilnog napadača koji ima ugovor sa Borcem do maja 2027. procjenjuje na 600.000 evra.

Hrelja je u Borac stigao prije tri godine i od tada odigrao 106 utakmica za Borac, računajući Premijer ligu BIH, Kup BIH, Kup RS i utakmice u evropskim takmičenjima.

U crveno-plavom dresu postigao je 14 golova i upisao isto toliko asistencija.

Borac će bez Hrelje nastaviti takmičenje u Evropi, a od 13 časova na žrijebu u Monaku saznaće protivnike u ligaškoj fazi Konferencijske lige.