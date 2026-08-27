Luka Juričić je večeras protiv Vikingura postigao peti evro-gol u dresu Borca.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Fudbaleri Borca su drugi put u posljednje tri godine izborili Konferencijsku ligu.

i plasirali se među 36 timova, koji će se do kraja 2026. godine boriti za bodove.

Izabranici Vinka Marinovića gubili su nakon prvog dijela, ali su u nastavku stvari došle na svoje mjesto. Izjednačio je Erera, preokret donio Juričić, a veliko slavlje ovjerio Đajić.

"Veoma teška utakmica protiv veoma teškog protivnika. Vrijeme nam malo nije išlo u prilog, ali dobro, njima je bilo još teže. Ponosam sam na ekipu, ponosan sam na čitav klub. Digli smo se majstorski nakon poraza od Levskog i ispadanja iz prvog kola. Naredne tri prepreke smo prošli vrhunski i u grupnoj smo fazi, ali nećemo se sa tim zadovoljiti, idemo još dalje", rekao je Juričić za RTRS.

Vidi opis Juričić "puca" od optimizma nakon novog evro-podviga Borca: "Neka dođe na Gradski ko god hoće, niko nam ništa ne može!" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 15 15 / 15 AD

Protiv koga Borac igra u Konferencijskoj ligi? Znaće se sutra poslije žrijeba koji se održava sa početkom u 13.00 časova u Monte Karlu. Među mogućim rivalima su Ajaks, Brajton, Monako, Frajburg, Atalanta...

"Ma neka dođe na Gradski koga god hoće! Tu nam niko ništa ne može!", kategoričan je bio sjajni Borčev golgeter, koji je sada na samo jedan gol od evro-rekorda koji je davne 1975. godine, postavio Muhamed Ibrahimbegović.

Legendarni Fišer je postigao šest ino-golova za Borac, dok je Juričić trenutno na pet.

(mondo.ba, D. Šutvić)