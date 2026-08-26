Vikingur vjeruje u čudo u Banjaluci: "Golovi u fudbalu dolaze brzo, ne smiju da nas ponesu emocije!"

Šampion Islanda probaće da nadoknadi dva gola zaostatka iz prvog duela sa Borcem.

Izvor: Goran Arbutina, mondo.ba

U četvrtak uveče na Gradskom stadionu (20.30 časova) Borac i Vikingur daće odgovor na pitanje koji od ova dva tima će izboriti nastup u glavnoj fazi Konferencijske lige.

Aktuelni šampion Islanda pokušaće da ostvari nemoguće – da nadoknadi minus od dva gola iz prvog meča (1:3), odigranog u Rejkjaviku prošlog četvrtka.

"Ovo jeste teška situacija, ali u ekipi vlada snažna vjera. Naravno, nije idealno gubiti sa dva gola, ali to je situacija u kojoj se nalazimo i dalje vjerujemo da možemo da preokrenemo stvari. Vidjeli smo u prošloj utakmici da smo malo odstupili od svojih standarda. Smatram da je igra mogla da bude brža, da smo mogli brže da prenosimo loptu i odigramo mnogo bolje. To i očekujem od svog tima sutra. Moramo da budemo u stanju da pružimo svoju najbolju igru", rekao je trener Vikingura Solvi Otesen, dodavši:

"Igramo protiv veoma dobre ekipe, odlični su u onome što rade. U prvoj utakmici su igrali direktno protiv nas, direktan fudbal, a mi smo mogli bolje da reagujemo kod golova koje su postigli. Dakle, postoje sitni detalji koje moramo da popravimo kako bismo sebi stvorili dobru priliku u meču. Što se tiče uslova, sada smo već navikli na ovo. Dva puta smo igrali u Mađarskoj u Evropi u sličnim uslovima. Toplo je, igra se na travi, tako da to nećemo koristiti kao izgovor da ne pružimo dobru partiju sutra."

Izvor: Goran Arbutina, mondo.ba

Ističe strateg Vikingura da je zacrtani cilj pred start sezone bio plasman u ligašku fazu nekog evropskog takmičenja.

"Prosto moramo da držimo taj pravac. Moramo da se fokusiramo na utakmicu koja je pred nama. Moramo da budemo spremni na to da utakmica traje 90 minuta. Nije stvar u tome da moramo da ih pobijedimo sa 2:0 u prvom poluvremenu. Moramo da budemo strpljivi u našoj igri. Ne smijemo da odstupimo od naše strukture, čak i ako ne postignemo gol u prvom poluvremenu. Golovi u fudbalu dolaze veoma brzo, tako da, kao što sam rekao, moramo da budemo strpljivi, sačuvamo našu strukturu i igramo na naš prepoznatljiv način. Ne smijemo da dozvolimo da nas emocije isuviše ponesu tokom utakmice. Moramo da budemo u potpunosti usredsređeni i fokusirani na prave stvari za sutrašnji meč."

Izvor: Goran Arbutina, mondo.ba

Meč u Banjaluci najavio je i prvotimac Oliver Ekrot.

"Očekujem u suštini istu utakmicu. Naravno, nismo zadovoljni, posebno našim prvim poluvremenom na Islandu. Nadam se da ćemo sutra to odraditi mnogo bolje i pokušati da naš stil igre primijenimo bolje, kako u napadu, tako i u odbrani. Prednost od 2:0 nikada nije sigurna, tako da jedan gol pravi veliku razliku. Ako uspijemo da postignemo taj prvi gol, biće to zanimljiva i teška utakmica za njih. Već smo bili u takvoj situaciji ranije, vodili smo sa dva gola razlike pa primili jedan i to je uvijek stresno. Daćemo sve od sebe na terenu sutra, pa ćemo vidjeti dokle će nas to dovesti", riječi su Ekrota, koji se osvrnuo na mlade igrače u Borcu poput Deketa i Jurkasa koji bilježe sjajne partije.

"Mladi igrači su uvijek interesantni, interesantni za posmatranje, uvijek je zanimljivo na koji način ih u ovim uslovima treneri koriste. Mi takođe imamo mlade igrače koji su kvalitetni, tako da je uvijek zanimljivo gledati njihove nastupe."

Pogledajte fotografije sa treninga igrača Vikingura:

(mondo.ba, D. Šutvić)

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