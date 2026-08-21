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Navijači Vikingura ogorčeni zbog poraza od Borca: "Potpuni raspad! Putuj Evropo, nemoj čekati na nas"

Navijači Vikingura ogorčeni zbog poraza od Borca: "Potpuni raspad! Putuj Evropo, nemoj čekati na nas"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Fudbaleri Borca zakoračili su u predvorje Konferencijske lige.

Navijači Vikingur razočarani nakon poraza od FK Borac Izvor: Facebook/Vikingurfc

Crveno-plavi tim je u prvoj utakmici plej-ofa najmlađeg evropskog takmičenja u potpunosti nadigrao Vikingur u Rejkjaviku (1:3) i stigao na korak od plasmana u ligašku fazu.

Izabranici Vinka Marinovića su u prvom poluvremenu postigli dva gola zahvaljujući Luki Juričiću i Milošu Jojiću, da bi poslije jedanaesterca koji je sigurno izveo Gilfi Sigurdson, domaćin smanjio u 75. minutu, ali je ponovo Juričić u finišu osigurao miran revanš za sedam dana u Banjaluci.

"Kraj utakmice na 'Hamingjunu' uz pobjedu gostiju od 1:3. Sada nas čeka ozbiljan zadatak u Bosni i Hercegovini, ali prvo nam u nedjelju u goste dolazi Valur", kratko je navedeno na društvenim mrežama Vikingura nakon trijumfa Banjalučana.

Zbog poraza navijači islandskog tima nisu krili razočaranje u komentarima.

"Potpuni raspad, igrači su umorni. Mora se rotirati ova ekipa, Solvi (Otesen, trener Vikingura)", napisao je pristalica islandskog kluba, dok je drugi dodao da je evropska sezona završena.

"Na žalost, kraj je igre za Evropu", naglasio je razočarano, dok je treći rezignirano konstatovao da je sve gotovo.

"Nema tu sreće", napisao je navijač Vikingura, očigledno misleći da Islanđani više nemaju nikakvih šansi za prolaz u revanšu u Banjaluci.

Borac će narednog četvrtka ugostiti "vikinge" u revanšu i ukoliko se na Gradskom stadionu ne dogodi neko veliko čudo, potvrditi plasman u Konferencijsku ligu, drugi put u klupskoj istoriji.

(MONDO)

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Tagovi

Vikingur Konferencijska liga FK Borac

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