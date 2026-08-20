Miloš Jojić i Luka Juričić nakon trijumfa Borca na Islandu: “Zasluženo slavlje, a sad da potvrdimo pobjedu u Banjaluci"

Fudbaleri Borca napravili su veliki korak ka plasmanu u Konferencijsku ligu.

Izvor: YouTube/ Arena Sport TV

Banjalučani su u prvoj utakmici plej-ofa savladali Vikingur u Rejkjaviku rezultatom 1:3 (0:2) i sa lijepim kapitalom očekuju revanš za sedam dana na Gradskom stadionu.

Nakon meča, svoje utiske iznijeli su fudbaleri crveno-plavih Miloš Jojić i Luka Juričić, koji su bili strijelci protiv “vikinga”.

Jojić je naglasio da je banjalučka ekipa ušla izuzetno odgovorno u meč, što se odrazilo na rano vođstvo i potpunu kontrolu terena na samom početku.

„Moramo biti zadovoljni utakmicom i igrom, pogotovo u prvom poluvremenu gdje smo bili dosta kompaktni i čvrsti. Postigli smo dva gola i protivniku nismo dozvolili nijednu ozbiljniju šansu u tom periodu“, rekao je Jojić, pa se osvrnuo na nastavak susreta.

“U drugom poluvremenu su oni krenuli malo agresivnije, bilo je dosta centaršuteva i prekida. Iz jednog kornera su izborili penal i smanjili rezultat, ali smo na kraju postigli još jedan gol i zasluženo slavili sa 3:1.“

Uprkos povoljnom rezultatu, Jojić poziva na oprez pred revanš na domaćem terenu.

„Imamo pozitivan rezultat o kojem smo pričali i prije utakmice, ali ovo je tek prvo poluvrijeme. Očekuje nas još jedna zahtjevna utakmica u Banjaluci”, zaključio je Jojić, koji je postigao drugi gol za Borac.

Izvor: FK Borac

Dvostruki strijelac Luka Juričić podsjetio je koliko je gostovanje na Islandu specifično i teško za sve evropske ekipe, pohvalivši saigrače na odličnom izdanju.

„Zadovoljan sam igrom čitave ekipe. Znali smo šta nas čeka na ovom teškom gostovanju - vještačka trava i njihov specifičan stil fudbala. Nijedna ekipa se ove godine u Evropi ovdje nije dobro provela, svi su bili poraženi. Međutim, pokazali smo da smo jako dobra ekipa, što smo potvrdili sjajnom partijom“, poručio je golgeter Banjalučana.

Napadač Borca nije zaboravio ni vjerne navijače koji su prešli ogroman put kako bi bodrili svoj klub na Islandu.

“Vraćamo se s dva gola prednosti u Banjaluku da za sedam dana potvrdimo ovu pobjedu. Veliko hvala navijačima na podršci. Nije lako doći na Island i bodriti svoju ekipu, ali su došli u velikom broju i hvala im na tome“, rekao je Juričić.

Revanš utakmica igra se sljedećeg četvrtka u Banjaluci.

Vidi opis Miloš Jojić i Luka Juričić nakon trijumfa Borca na Islandu: “Zasluženo slavlje, a sad da potvrdimo pobjedu u Banjaluci" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: FK Borac Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: FK Borac Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: FK Borac Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: FK Borac Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: FK Borac Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: FK Borac Br. slika: 6 6 / 6 AD

(MONDO)