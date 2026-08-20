UŽIVO, DVA GOLA BORCA ZA 2 MINUTA! Juričić pa Jojić za veliku prednost Banjalučana!

Borac od 20.15 časova gostuje Vikinguru u prvom meču plej-ofa Konferencijske lige. Meč pratite uživo na MONDU.
Fudbalere Borca još 180 minuta dijeli od plasmana u ligašku fazu Konferencijske lige, a prvih 90 biće odigrano večeras u Rejkjaviku.
Crveno-plavi u 20 časova gostuju Vikinguru u prvom meču plej-ofa Konferencijske lige, a revanš meč biće odigran za sedam dana na Gradskom stadionu u Banjaluci.
Plasman u Konferencijsku ligu donio bi Borcu 3.870.000KM, ali i priliku da dodatno zaradi osvajanjem bodova, konačnim plasmanom, te prihodima od TV prava i ulaznica.
Da će to biti težak posao za Banjalučane pokazuje i činjenica da su kladionice ulogu favorita dodijelile Vikinguru, dok je kvota na crveno-plave preko 5.
Ipak, Banjalučani su uvjereni da mogu da ostvare povoljan rezultat pred ovaj meč.
Trener Borca Vinko Marinović i veznjak Miloš Jojić istakli da će duel sa Vikingurom biti težak, ali da znaju šta očekuje crveno-plave u četvrtak uveče u Rejkjaviku.
Trener Borca Vinko Marinović i veznjak Miloš Jojić istakli da će duel sa Vikingurom biti težak, ali da znaju šta očekuje crveno-plave u Rejkjaviku i da vjeruju da mogu do povoljnog rezultata.
Tok utakmice iz minuta u minut pratite na kartici Razvoj događaja.
30' Brani Jurkas
Šutirao je Gilfi Sigurdson, nekadašnji fudbaler Evertona i Svonsija, ali Jurkas brani njegov pokušaj iz slobodnog udarca.
27' Vikingur je zaprijetio
Nakon slobodnog udarca i ubacivanja pokušao je Hansen glavom, ali je poslao loptu preko gola.
23' GOOOOL! VIKINGUR - BORAC 0:2!
Dva gola za dva minuta. Juričić je sada asistirao, poslao je sjajnu loptu iz aleđa odbrane, ubacio se Jojić i iz prve prebacio golmana Vikingura za velikih 2:0.
21' GOOOOOL! VIKINGUR - BORAC 0:1!
Borac vodi od 21. minuta. Bio je to mat u tri poteza, odlična kontra Borca. Karolina je dao loptu Ereri, a lijevi bek lijepo sa krila uposlio Juričića koji šutira iz prve i pogađa mrežu za vođstvo Borca 1:0!
19' Hrelja!
Uzvratio je sada Borac, Hrelja je šutirao tik iznad prečke!
16' Trandarson šutira!
Nakon centaršuta sa desne strane pokušao je glavom Trandarson, lopta odlazi pored gola. Bila je to dobra prilika za Vikingur, ali ostaje 0:0.
12' Gužva pred golom Jurkasa
Vikingur je probio u šesnaestercu po lijevoj strani, ubačeno je to ka petercu, intervenisao je Jurkas, a odbijenu loptu je izz šesnaesterca izbacio Jakšić.
3' Pritisak Borca
Inicijativa Borca na početku utakmice, sada jedno ubacivanje u šesnaesterac, ali hvata to na kraju golman.
1' Odmah korner za Borac
Erera je izborio korner, ali nisu uspjeli Banjalučani da upute šut nakon ubacivanja iz ugla
Počeo je meč u Rejkjaviku
Kapiteni su na centru, meč uskoro počinje
Meč pomjeren za 15 minuta!
Zbog gužve u saobraćaju fudbaleri Borca došli su na stadion sa zakašnjenjem, pa je meč pomjeren u počeće u 20.15 časova.
Sude Albanci
Duel Vikingur - Borac sudi Enea Jorđi iz Albanije, a njegovi pomoćnici su Denis Redža i Ridiger Đokaj, četvrti sudija Florian Lata. VAR sudija je Jeroen Manšout Iz Holandije, a njegov asistent je Olsion Izeraj iz Albanije.
Anderson Esiti u početnoj postavi!
Nigerijac Anderson Esiti uvršten je na spisak igrača za dvomeč sa Vikingurom, a Vinko Marinović odlučio je da mu odmah pruži priliku i on će početi meč u Rejkjaviku.
BORAC: Jurkas, jakšić, Karolina, Majers, Erera, Anderson, Hiroš, Jojić, Hrelja, Savić, Juričić
Promjena u Borcu pred Vikingur
Uoči duela sa Vikingurom, Banjalučani su napravili jednu promjenu na spisku igrača. Umjesto Omara Sijarića, na spisku Vinka Marinovića našao se Anderson Esiti, skusni vezista iz Nigerije, koji je nedavno stigao na Gradski stadion iz mađarskog Diosđera.
Marinović: Znamo šta nas čeka
"Došli smo do plej-ofa, ostala nam je jedna stepenica do grupne faze, imamo veliku želju da ponovimo uspjeh koji je Borac već jednom ostvario. Očekuje nas jako zahtjevna utakmica, Vikingur je jako kvalitetna ekipa, pogotovo na svom terneu i igraju jako dobro. Gledali smo njihove utakmice, Borac je igrao ovdje već jednu tešku utakmicu i znamo šta nas čeka, znamo kakvi su uslovi, kakav je teren. Moraćemo se prilagoditi, ali ostaje nam da budemo pametni, skoncentrisani i disciplinoviani svih 90 minuta, da pokušamo odigrati što bolju utakmicu i ostvariti što bolji rezultat pred revanš", rekao je trener Borca Vinko Marinović pred duel na Islandu.
Borac igrao u Rejkjaviku, ali ne ovdje!
Prethodni duel Vikingura i Borca u sezoni 2024/25 odigran je na stadionu Breidablika, a sada će šampion Islanda dočekati Banjalučane na svom stadionu. Njegov kapacitet je 1.450 mjeata, od kojih je 300 stajaćih mjesta.
Borac "dužnik" Vikinguru
Banjalučki Borac ima priliku da se revanšira Vikingura za poraz 2:0 koji je pretrpio u sezoni 2024/25 u ligaškoj fazi Konferencijske lige.
Dobro došli!
Dobro došli na tekstualni prenos prvog meča plej-ofa Konferencijske lige između Vikingura i banjalučkog Borca. Duel se igra na stadionu Vikingura u Breidabliku.