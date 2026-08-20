UŽIVO, DVA GOLA BORCA ZA 2 MINUTA! Juričić pa Jojić za veliku prednost Banjalučana!

Borac od 20.15 časova gostuje Vikinguru u prvom meču plej-ofa Konferencijske lige. Meč pratite uživo na MONDU.

Fudbalere Borca još 180 minuta dijeli od plasmana u ligašku fazu Konferencijske lige, a prvih 90 biće odigrano večeras u Rejkjaviku.

Crveno-plavi u 20 časova gostuju Vikinguru u prvom meču plej-ofa Konferencijske lige, a revanš meč biće odigran za sedam dana na Gradskom stadionu u Banjaluci.

Plasman u Konferencijsku ligu donio bi Borcu 3.870.000KM, ali i priliku da dodatno zaradi osvajanjem bodova, konačnim plasmanom, te prihodima od TV prava i ulaznica.

Da će to biti težak posao za Banjalučane pokazuje i činjenica da su kladionice ulogu favorita dodijelile Vikinguru, dok je kvota na crveno-plave preko 5.

Ipak, Banjalučani su uvjereni da mogu da ostvare povoljan rezultat pred ovaj meč.

Trener Borca Vinko Marinović i veznjak Miloš Jojić istakli da će duel sa Vikingurom biti težak, ali da znaju šta očekuje crveno-plave u četvrtak uveče u Rejkjaviku.

Trener Borca Vinko Marinović i veznjak Miloš Jojić istakli da će duel sa Vikingurom biti težak, ali da znaju šta očekuje crveno-plave u Rejkjaviku i da vjeruju da mogu do povoljnog rezultata.

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