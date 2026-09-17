"Nisam rasista, ali ono nisam mogao da gledam": Pero Antić bez dlake na jeziku o Zvezdi i Partizanu

Bivši košarkaš Crvene zvezde Pero Antić kritikovao je beogradske vječite rivale zbog prevelikog broja stranaca u timu.

Izvor: Jao Mile podcast/Youtube/Printscreen

Bivši košarkaš Crvene zvezde Pero Antić govorio je o problemu stranih igrača u srpskim klubovima i podsjetio se posljednjeg "vječitog derbija", kada u početnim postavama nije bilo nijedog domaćeg košarkaša. Osvrnuo se i na istorijska ulaganja u košarku, a neizostavna tema bio je Željko Obradović sa kojim je imao šansu da sarađuje u Ferbahčeu.

Legendarni as smatra da je evropska košarka izgubila draž i da je jurnjava za novcem i boljim uslovima glavna karakteristika modernog profesionalnog sporta. Mišljenja je da Zvezda i Partizan ne mogu do boljih rezultata u Evroligi, upravo zbog toga što se ne oslanjaju na igrače koji osjećaju pripadnost klubu.

"Malo mi je falilo to što su naši klubovi u prvi plan stavili Amere ili strance, a domaći igrači su bili sa strane, zbog toga nismo bili tamo gdje je trebalo da budemo. Tu je Zvezda, ali tu je i Partizan. Fale domaći igrači, pošto oni osjećaju pripadnost klubu, žrtvuju se više, uz svo poštovanje svim strancima... Nisam rasista, ali domaći igrači ginu i poštuju tim više nego bilo koji stranac", rekao je Antić u podkastu "Jao Mile".

Budžeti su sve veći, evropsko tržište je "eksplodiralo" prošlog ljeta, a Antić kaže da je to u njegovo vrijeme bilo nezamislivo.

"Vidio si kako su cijene skočile, to u naše vrijeme nije bilo. To je ludilo sa cijenama, izgubila se draž, mi smo se borili za te pare, a sada se razbacuju. Izašao sam iz Federacije, povukao sam se iz košarke, gledam sa vremena na vrijeme. Kad mi nema te tuče, sve je ljigavo, svi se nešto žale, traže čelendž, kod nas je bilo - sedam mjeseci ne primiš platu, gineš za klub, povrijediš se i nastaviš da igraš. Meni fali ta košarka. Igrala se prava košarka, naša evropska košarka izgubila draž, digitalizacija, svako ima svoja prava, lijepo izađeš na teren i gineš 40 minuta. Izgubila mi se borba i požrtvovanost na terenu", jasan je slavni as.

Preveliki broj stranaca i odsustvo pripadnosti

Vidi opis "Nisam rasista, ali ono nisam mogao da gledam": Pero Antić bez dlake na jeziku o Zvezdi i Partizanu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Antić je igrao za najveće evropske klubove, ali situacija nije bila ni približno trenutnoj.

"Oni dođu - pare! Ja sam isto bio stranac, ali sam imao tu psihu da gdje god da potpišem ja sam profesionalac, igram za klub, fanove i na kraju za platu. Kad sam na terenu nisam nikad razmišljao o parama. Mogao sam poslije utakmice da se pogledam u ogledalo i kažem: 'Dobro, dao si sve od sebe'. Morali smo da pobijedimo da bi mogli da izađemo napolje."

Upoznat je sa radom trenera Crvene zvezde Ibona Navara, a što se tiče misije Željka Obradovića u Panatinaikosu, imao je jasnu poruku za igrače.

"Meni se sviđa ovaj Zvezdin trener, vidio sam ga kako je vodio Unikahu. Gledao sam ga u Singapuru kad sam igrao Interkontinentlni kup.. sad je na njemu da stvori koheziju i energiju u timu, isto kao i kod Željka. Željko je Željko, najbolji svih vremena, ali tamo ima mnogo ludih glava, a jedna je lopta, ne sumnjam da će Željko to da posloži. Poštovanje za Panatinaikos, zna se da navijam za Zvezdu".

U Panatinaikosu je okupio drim-tim, ali to često zna da bude mač sa dvije oštrice.

"Kendrik Nan je vrhunski igrač, ali taj njegov govor tijela kod Željka ne prolazi ko god da si. Upozorenje za sve igrače tamo: 'Nemojte da se igrate sa Željkom'. Svaka čast Jankopulosu na svemu što je uloženo."

Podsjetio je na posljednji vječiti derbi Zvezde i Partizana u Evroligi, priznaje da mu nije bilo svejedno da gleda svih 10 stranih igrača na terenu.

"Mi nismo imali ovakve uslove, ljudi treba to da poštuju i da se zalažu do maksimuma. Sve dobijaju na tacni, a govor tijela zna da me iznervira. Kao zadnji derbi kad je bio u Evroligi, to je bilo prvi put da sam se razočarao. Došlo je nas 16 iz Skoplja, nisam rasista, poštujem, znam sve... Četiri Amera i Osetkovski u Partizan, ovamo pet Amera, nijedan domaći igrač. Nisam navikao na to...", zaključio je Antić.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!