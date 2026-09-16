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Čima Moneke "zakuvao" sa Grobarima, a sezona još nije ni počela: "Partizan nam je dužan"

Čima Moneke "zakuvao" sa Grobarima, a sezona još nije ni počela: "Partizan nam je dužan"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Nigerijca Čimu Monekea još uvijek bole porazi od Partizana iz prošle sezone.

cima moneke partizan nam je duzan Izvor: Youtube/Amerikanos

Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke najavio je novu sezonu u svom stilu. Govorio je o rivalstvu sa Partizanom koji im je zadao najteže udarce prošle sezone i želi da naplati stare "dugove". Govoreći o favoritima, autsajderima i potencijalnim iznenađenjima, posebno je istakao Bešiktaš, koji sa klupe predvodi srpski trener Dušan Alimpijević.

Moneke je saglasan da je španski trener Đoan Penjaroja uradio dobar posao u Humskoj po odlasku Željka Obradovića.

"Uradio je dobar posao. Pobijedili su nas dva puta u Evroligi, pet puta u šest mečeva. Bio sam bijesan. Imali smo bolju sezonu nego oni generalno, ali pošto su nas nadigrali toliko puta, osjećaj je da su oni imali bolju sezonu. Čudno je", rekao je Nigerijac u podkastu "Amerikanos24" i dodao:

"Rivalstvo je bilo na vrhuncu, to je utakmica koja je sama po sebi motiv. Samo želim da ih pobijedim svaki put kada igram protiv njih, duguju nam", jasna je poruka Zvezdinog aduta.

Bešiktaš potencijalno iznenađenje

Detaljno je analizirao tim koji je prošle sezone poražen u finalu Evrokupa, ali je dobio specijalnu pozivnicu Evrolige.

"Možda ih potcjenjujemo. Da, definitivno ih potcjenjujemo. Zato što smo prije dvije godine isto uradili Parizu, a prošle sezone i Valensiji. Vidimo ekipe koje imaju svoj identitet i automatski ih potcjenjujemo samo zato što igraju u Evrokupu", rekao je Moneke i nastavio:

"Skoti Vilbekin se vraća nakon povrede. U redu, najbolje godine Furkana Korkmaza su iza njega. Postoje određene nedoumice. Ali nedoumice postoje oko svega. Venjen Gabrijel za mene nije nikakva nedoumica. On će svake večeri na teren donijeti svoj karakter i energiju. Šta smo govorili o Valensiji prošle godine? Mislili smo da će završiti na 15. ili 16. mjestu. Nismo očekivali ništa od ovoga. Gledao sam Valensiju u španskoj ligi i znao koliko su dobri. Mislim da ne bi trebalo da napravimo istu grešku i potcijenimo ekipu koja je zadržala okosnicu tima", dodaje krilni centar.

Izvor: Adem Kutucu / AFP / Profimedia

Posebno se osvrnuo na Dušana Alimpijevića koji je velika pokretačka snaga Bešiktaša. "Dušan Alimpijević tačno zna kako da vodi ekipu, zna ko je i grad nevjerovatno dobro reaguje na njega. Zadržali su većinu ključnih igrača iz prošle sezone i mislim da su napravili nekoliko sjajnih pojačanja. Već sada mogu da ih zamislim kako se bore za mjesto u plej-inu", jasan je Nigerijac.

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Čima Moneke i Stefan Miljenović uz Orlove: Navijači ih odmah opkolili
Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO
Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO

(MONDO)

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Tagovi

Čima Moneke KK Partizan KK Crvena zvezda

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