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Šta kaže Žorž Žezus o Ronaldovom saopštenju?

Šta kaže Žorž Žezus o Ronaldovom saopštenju?

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Selektor Portugala Žorž Žezus bio je upitan za teške optužbe Kristijana Ronalda o prekršenom dogovoru. Ovo su bile njegove prve riječi.

Selektor Portugala o Kristijanu Ronaldu Izvor: x.com/KalshiFC

Selektor Portugala Žorž Žezus dao je prvu izjavu o saopštenju Kristijana Ronalda u kojem ga je oštro napao. "Još nisam vidio Ronaldovo saopštenje, bio sam na utakmici mlade (U-21) reprezentacije, sada ću imati vremena da ga pročitam", kazao je trofejni stručnjak, odlazeći sa stadiona u Leiriji i sa utakmice U21 Portugal - Češka (2:0).

Ronaldo je nekoliko sati ranije u saopštenju oštro napao Žezusa da je prekršio njihov dogovor i prije i nakon posljednjeg Kristijanovog meča u opremi reprezentacije - protiv Norveške u gostima. "CR7" je optužio selektora da je prvo prekršio dogovor time što mu je najavio da će igrati pola sata iako je bio dogovor da ne igra, a onda je prekršio dogovoreno i time što ga nije uveo u igru.

Žezus trebalo da ga javno uporedi sa Mesijem i Peleom

Poslije toga, optužio je Kristijano, Žorž Žezus nije postupio kako su se dogovorili ni nakon utakmice, jer je trebalo da se javno izvini Ronaldu i da preuzme na sebe odgovornost za prekršeni dogovor.

"Napravio sam grešku poslavši nekoga ranga Pelea ili Maradone na zagrijavanje, a ne uvodeći ga potom u igru. Da se to dešava danas, ne bih to uradio", trebalo je između ostalog da navodno kaže Žezus, ali nije to učinio, otkrio je Kristijano.

Epilog je dobro poznat - Kristijano je uveliko u Saudijskoj Arabiji u opremi svog tima Al-Nasra, a Portugal je nastavio bez njega. Ipak, Ronaldo insistira na tome da se nije oprostio od reprezentacije.

Ronaldo se zakleo da govori istinu

"Ovo je, vjerujte mi, najčistija istina", napisao je Ronaldo na kraju saopštenja od čak 1.740 riječi. U obraćanju je uputio i javno izvinjenje navijačima Portugala i čitavoj naciji jer se nije javio navijačima poslije Norveške, ali i saigračima, jer je napustio reprezentaciju samoinicijativno. Do daljeg, on neće biti njen dio.

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Tagovi

Kristijano Ronaldo fudbal Portugal

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