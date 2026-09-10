Čima Moneke opet u timu Zvezde: Novi problemi za Ibona Navara

Čima Moneke i Stefan Miljenović će biti u timu za pripremni turbnir na Kipru, ali je Davidovac ostao u Beogradu.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde nastavljaju pripreme na prijateljskom turniru na Kipru, gdje će odmjeriti snage sa ekipama Olimpijakosa i Arisa. Španski trener Ibon Navaro će moći da računa na Čimu Monekea i Stefana Miljenovića za razliku od turnira na Kritu, dok će Dejan Davidovac biti van tima zbog lakše povrede.

Prema informacijama "Meridian sporta", iskusni as radi individualno u Pioniru kako bi što spremniji dočekao početak sezone.

Moneke je očigledno riješio probleme sa pasošem, dok se Miljenović oporavio od povrede. Van ekipe će još neko vrijeme biti Nikola Đurišić koji je doživio peh dok je nastupao za reprezentaciju Srbije.

Ranije je Ibon Navaro otkrio da Nik Vajler-Beb i Tajson Karter imaju određene probleme, ali oni će biti u sastavu za mečeve na Kipru.

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Crvena zvezda će na Kipru igrati protiv Olimpijakosa i Arisa, prvi meč je zakazan za petak od 20 časova, dok je duel sa Arisom na programu u nedjelju od 14 časova i 45 minuta. Slijedi još jedan pripremni meč u Areni i sa Arisom, koji će biti generalna proba za otvaranje Evrolige sa Žalgirisom 24. septembra.