KK Crvena zvezda predstavila je i gostujuću garnituru dresova za predstojeću sezonu.

Izvor: Printscreen/X/KK Crvena zvezda

Crvena zvezda je predstavila i drugu garnituru dresova za sezonu 2026/27. Dan ranije je predstavila prvi dres, a sada je pokazala i kako će da izgleda i rezervna garnitura koja je bijele boje.

"Ako je prvi crveno beli dres naša tradicija, drugi je morao da ima sve ono što na prvi pogled takođe asocira na KK Crvena zvezda – novo, svježe, odmjereno, elegantno, ali sada obojeno i prefinjenom i jedinstvenom bojom. Ono što će na prvi pogled biti vidljivo i u originalnoj boji je grb Crvene zvezde. Sve ostalo na dresu je u osnovnoj bijeloj boji sa zlatnim detaljima, ali ovoga puta uz puno razumijevanje naših partnera i sponzora, sve aplikacije na dresu su u zlatnoj boji. Boji koja asocira na uspjeh i eleganciju", stoji na početku saopštenja.

Vidi opis Crvena zvezda predstavila drugu garnituru dresova za novu sezonu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printscreen/X/KK Crvena zvezda Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Printscreen/X/KK Crvena zvezda Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Printscreen/X/KK Crvena zvezda Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Printscreen/X/KK Crvena zvezda Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Printscreen/X/KK Crvena zvezda Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Printscreen/X/KK Crvena zvezda Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Printscreen/X/KK Crvena zvezda Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Printscreen/X/KK Crvena zvezda Br. slika: 8 8 / 8

Dodatno objašnjavaju i kako je sve izgledalo u saradnji sa kompanijom "Adidas" koja je sponzor kluba.

"Trobojka je na leđima na svom standardnom mjestu, u zlatnoj boji na poleđini su imena igrača, natpis našeg grada koji predstavljamo kao i brojevi naših košarkaša. Urađen je po najsavremenijim standardima i tehnologije našeg partnera. Ovo je potpuno novi dres sa novim rješenjima koji do sada naši košarkaši nikada nisu nosili. Novi dres je pred vama, treća garnitura je u pripremi, a klub će vrlo brzo promovisati i majicu za zagrijavanje koja je prošle sezone izazvala ogromnu pažnju Zvezdaša i bila jedan od tri najprodavanija artikla KK Crvena zvezda", zaključuje se na sajtu Crvene zvezde.