Uhapšen Džej-Ar Smit: NBA šampion opet iza rešetaka, zbog nasilja u porodici

Džej-Ar Smit, bivša NBA zvezda, uhapšen je zbog nasilja u porodici u Teksasu, a trenutno je iza rešetaka bez određene kaucije.

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Bivša NBA zvijezda i dvostruki šampion Džej-Ar Smit (41) uhapšen je u utorak u Teksasu zbog optužbe za nasilje u porodici. Prema evidentciji zatvora u okrugu Hant u Teksasu, Smit je priveden zbog optužbe za napad koji je doveo do tjelesnih povreda. Poznati košarkaš je i dalje iza rešetaka i još mu nije određena kaucija.

Na fotografiji iz policijske evidencije djeluje ozbiljno i bezizražajno, dok pravo gleda u kameru, obučen u tamnu zatvorsku uniformu.

EXCLUSIVE: Former NBA champion J.R. Smith arrested for assault in Texas.



What we know:https://t.co/O0SGyAGeSkpic.twitter.com/j2YH4BC517 — TMZ (@TMZ)September 29, 2026

Smit je proveo 16 sezona u NBA ligi, a osvojio je šampionske titule sa Klivlend Kavalirsima 2016. godine i Los Anđeles Lejkersima 2020. godine, nakon čega je završio karijeru. U obe sezone bio je saigrač Lebronu Džejmsu, sa kojim je nastupao i u finalu 2017/18, kada je u prvoj utakmici protiv Golden Stejta zaboravio rezultat u poslednjim sekundama meča, kad je mogao da Klivlendu donese pobjedu.

Smit već zatvaran zbog nesreće sa smrtnim ishodom

Smit je i ranije bio u zatvoru. Između ostalog, proveo je 24 dana iza rešetaka nakon što je priznao krivicu za bezobzirnu vožnju u vezi sa saobraćajnom nesrećom iz 2007. godine, u kojoj je poginuo jedan od njegovih saputnika, Andre Bel, koji je od siline udara izletio iz vozila.

Košarkaš je prvobitno osuđen na 90 dana zatvora u okrugu Monmut u Nju Džersiju, ali je 60 dana kazne uslovno odloženo pod uslovom da odradi 500 sati društveno korisnog rada.

Poslije karijere upisao fakultet

Smit je nakon okončanja karijere 2020. godine i zarađenih 90 miliona dolara samo od ugovora napravio neobičan potez - upisao je studije na Univerzitetu Severne Karoline "Ej-Ti end Ti" i tamo igrao za univerzitetski tim u golfu.

Diplomirao je na kursu iz liberalnih studija, što je u američkom sistemu društvenih i humanističkih nauka, istorije, književnosti, filozofije...

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